OpenAI：需求太高吃不消 已暫停新用戶訂閱ChatGPT Plus

OpenAI 執行長 Sam Altman 周二 (14 日) 於社群媒體上 X 平台上表示，由於近期的開發者大會後用戶大增，不得不暫停新用戶訂閱 ChatGPT Plus。

他指出，開發者大會後的使用量激增，已經超出了公司承受能力，公司希望能確保每個人都能有良好的體驗。

不過，他還表示，用戶仍然可以註冊，以便於訂閱服務重新開放時收到通知。

OpenAI 是廣受歡迎的生成式人工智慧平台 ChatGPT 和 DALL-E 的創建者，在 11 月初的 DevDay 開發者大會上公布了其平台的一系列新功能。

OpenAI 隨即推出 GPT-4 Turbo，這是其旗艦聊天機器人 AI GPT-4 的新模型，並推出了針對特定用例建立客製化、個人化 AI 的能力。OpenAI 還表示，將開設一家線上商店，用戶可以購買和出售以 GPT 為基礎的人工智慧服務。訂閱 ChatGPT Plus 的用戶，可使用最新 AI 模型。

不過，於過去一周，ChatGPT 服務多次中斷。OpenAI 表示，原因是使用者激增以及網路攻擊所致。於這些問題解決前，公司決定暫停 ChatGPT Plus 的新增訂閱。

DevDay 會議期間推出的大部分新功能，僅適用於 ChatGPT Plus 訂閱者。

得益於科技巨頭微軟 (MSFT-US) 數十億美元的支持，OpenAI 一年前推出了 ChatGPT 模型，廣受歡迎，截至本月初，已有超過 1 億用戶。ChatGPT 的發布也引發了人工智慧開發的熱潮，其他主要科技公司競相推出自己的產品。