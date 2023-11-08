ChatGPT突暫停服務搶修 OpenAI：錯誤率過高

OpenAI 的當紅人工智慧 (AI) 聊天機器人 ChatGPT 周三 (8 日) 因錯誤率很高而暫停服務，但隨後已逐漸恢復服務。根據外媒報導，在美東時間周三早上 9 點 (台灣時間周三晚上 10 點) 之前，ChatGPT 就已出現故障。

OpenAI 在美東時間早上 9 點 50 分的狀態報告中表示：「我們已經發現一個導致 API 和 ChatGPT 錯誤率很高的問題，目前仍在努力修復。」而 ChatGPT 服務中斷 1 個半小時後 (美東時間早上 10 點 33 分)，OpenAI 又發文表示已在修復問題，服務逐漸恢復，目前正在監測狀況。

與此同時，ChatGPT 的競爭對手 Anthropic 的 Claude 2 聊天機器人同日也似乎出現故障問題。Claude 2 向用戶表示：「由於意外的容量限制，Claude 無法回覆訊息。」

OpenAI 於本周一舉行首次開發者大會活動，該公司在會上宣布迄今為止最強大的 AI 模型 GPT-4 Turbo，以及允許用戶打造自定義版本的 ChatGPT 的新選項。

OpenAI 技術長 Mira Murati 當時向記者表示，超過 92% 的財富 500 強企業在使用自家平台，高於 8 月份的 80%，範圍涵蓋金融服務、法律應用和教育等行業。

