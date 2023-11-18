科技股牛市已開跑！美券商：AI支出浪潮更廣泛 科技股將一路空頭回補至年底

Wedbush 分析師周五 (17 日) 指出，科技股年底漲勢已經開跑。因此，在聯準會 (Fed) 擔憂消退之際，投資人應該準備準備好爆米花，觀賞這場邁向 2024 年的大戲，屆時科技業將加速準備重金投資雲端和人工智慧( AI) 項目，「我們認為華爾街大大低估了這一點。」

Wedbush 認為，雖然 2024 年 IT 預算預計僅小幅增長，但明年雲端和 AI 驅動的支出將增長 20% 至 25%，「企業和消費者領域的用例正爆炸式增長」。

該華爾街券商也預測，根據最近的調查，科技業即將迎來「長期空頭回補」到年底，「因為成長型科技股的基本面堅如磐石」。「我們認為，新的科技牛市現已開始，隨著 AI 支出浪潮更廣泛席捲科技業，科技股已為 2024 年的強勁表現做好準備。」

此外，該券商分析報告指出，他們將 AI 視為「自 1995 年網路誕生以來最具變革性的技術趨勢」，並認為華爾街許多人低估了未來 10 年 AI 支出可能達 1 兆美元這一點。

該報告形容這將是晶片和軟體產業大獲其利的時期，預期輝達 (NVDA-US) 和微軟 (MSFT-US) 將帶領這波趨勢。

Wedbush 列入喜愛名單的科技股包括：蘋果 (AAPL-US)、微軟、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)、Palo Alto Networks (PANW-US)、 Palantir (PLTR-US)、Zscaler (ZS-US)、CrowdStrike (CRWD-US)，以及 MongoDB (MDB-US)。