Airbnb初嘗收購交易 不到2億美元買下AI新創公司

旅宿平台 Airbnb (ABNB-US) 於 2019 年上市以來首次進行企業併購，以略低於 2 億美元的價格收購人工智慧新創公司 Gameplanner.AI，據悉可藉此加速 Airbnb 一些人工智慧 ( AI) 項目。

Gameplanner.AI 公司自 2020 年成立以來一直處於「隱身模式」。處於隱身模式的新創公司出於各種原因在公眾視線之外運作，例如為了保護智慧財產權或避免干擾。

Gameplanner.AI 由 Siri 創始人之一 Adam Cheyer 共同創立。蘋果 (AAPL-US) 收購 Siri 後，他曾與賈伯斯 (Steve Jobs) 共事，爾後聯合創立了 Viv Labs，該公司成為三星語音助理的基礎。

Airbnb 執行長 Brian Chesky 表示，生成式人工智慧 (Gen AI) 將從根本上改變該平台。他相望利用 Gen AI 打造「旅行禮賓服務」，亦即可以隨著時間的推移了解用戶並改善其旅行體驗，例如可以幫用戶媒合更合適的房間或住家。

Airbnb 首次進行收購，可能引起華爾街有意探知 Chesky 的併購策略是否正在轉變，Airbnb 或許有可能成為更具吸引力的收購目標。Airbnb 在 GAAP 基礎上實現獲利，且截至 9 月底擁有 110 億美元現金和流動資產。

科技業併購或投資 AI 新創公司蔚為風潮，在 Airbnb 發布收購消息之前，媒體報導谷歌 (GOOGL-US) 正在商議向另一家 AI 新創公司 Character.AI 投資數億美元的事宜。Character.AI 曾於今年 3 月進行一輪融資，當時該公司以 10 億美元估值籌得 1.5 億美元。