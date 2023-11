打不過就加入！YouTube推出Dream Track 攜手9位藝術家打造AI音樂

YouTube 周四 (16 日) 推出一款由人工智慧 (AI) 驅動的新工具「Dream Track」,用戶可藉此使用當今著名音樂家的聲音錄製音頻。

該產品與 John Legend、Demi Lovato、T-Pain 和 Sia 等 9 位音樂藝術家合作,使用者可以輸入文字指令,選擇這 9 位藝術家的聲音和風格自動生成長達 30 秒音頻曲目。

自發布日起,美國約 100 名創作者將可使用該工具,目前僅限用於短片功能 YouTube Shorts,加強對中國抖音 app 的競爭力。

YouTube 試圖將 AI 技術結合音樂,並與藝術家和大型唱片公司一起考慮新技術的道德和法律影響。過去創作者在未經藝術家同意下,利用生成式 AI 技術產生具藝術家聲紋的音頻,受到唱片公司與立法者的批評。

YouTube 高層周四表示,AI 將音樂帶入了新創意時代的風口浪尖,盼平台以負責與合作的方式定義其方法。

YouTube 音樂主管 Lyor Cohen 和新興體驗和社群產品副總裁 Toni 周四在部落格文章中表示:「在初始階段,該實驗旨在探索如何利用該技術,讓藝術家和創作者以及受眾之間建立更深的聯繫。」

該文也展示與 Google DeepMind 合作建構的 AI 生成音樂實驗樣本。YouTube 也刊登藝術家本人聲明,稱將 YouTube 視為涉足新興 AI 音樂領域的方式。

近幾個月來,AI 音樂在 YouTube 網站上如雨後春筍般湧現,在未經藝術家或唱片公司許可的情況下,獲得了數百萬次瀏覽量。例如流行歌曲《Heart On My Sleeve》使用了 Drake 和 The Weeknd 以 AI 生成的聲音。今年 4 月環球音樂集團以版權主張,要求 YouTube 和其他音樂共享網站刪除這首歌曲。

在推出 Dream Track 之前,YouTube 母公司谷歌 (GOOGL-US) 近幾個月推出一系列 AI 相關實驗,例如上個月推出「Dream Screen」,用戶只需輸入提示,即可出現 AI 生成的背景或短影片添入其內容中。