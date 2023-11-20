北京釋善意！萬事達卡正式進入中國市場

中國人民銀行（央行）周日（19 日）宣布，已向美國第二大銀行卡清算機構萬事達卡（MasterCard）(MA-US) 在中國的合資公司核發銀行卡清算業務許可證，「萬事達卡」品牌的人民幣銀行卡將可在中國發行，顯示「拜習會」後北京進一步向美方釋出善意。

據《每日經濟新聞》報導，中國央行周日表示，根據有關規定，其會同國家金融監督管理總局審查批准「萬事網聯信息技術（北京）有限公司」（以下簡稱「萬事網聯公司」）提交的銀行卡清算機構開業申請，在上周五向萬事網聯公司核發銀行卡清算業務許可證。

萬事網聯公司是萬事達與網聯清算公司在中國境內共同發起設立的合資公司。萬事網聯公司獲行政許可後，可在中國境內授權成員機構發行和受理「萬事達卡」品牌的人民幣銀行卡。

萬事網聯公司是中國第三家取得銀行卡清算業務許可證的機構。2019 年、2020 年，中國銀聯股份有限公司、連通（杭州）技術服務有限公司分別獲得許可證。連通（杭州）技術服務有限公司是美國運通在中國設立的合資公司。

博通分析金融行業資深分析師王蓬博表示：「這有利於擴大金融業開放程度，推動支付清算行業在不斷引入競爭者的過程中高水準發展，為供應鏈各方和消費者提供更好的差異化服務。」

王蓬博說，根據目前央行公示的業務範圍，萬事網聯公司可在中國境內授權成員機構發行和受理「萬事達卡」品牌的人民幣銀行卡。也就是說，萬事網聯公司可以在中國境內發行獨立品牌的銀行卡，並建立獨立的支付卡訊息交換網絡，獨立負責後續銀行卡交易訊息交換、資金清算。

王蓬博認為：「眾多中國的持牌三方支付機構和銀行將會逐步完成接入，但建立營運網絡和調試的過程，預計需要一定比較長的時間，短時間內可能也不會對國內銀行卡清算市場造成任何影響，考慮到國內目前的主要卡組織在品牌知名度、網絡覆蓋、旗下營運商體系建設等方面已經十分強大。因此，預計萬事網聯公司可能會從商務交流和跨境支付等方面入手，進行市場切入和試驗。」