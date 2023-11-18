〈美股盤後〉美股近乎持平 標普周線連三升 創7月來最長連漲紀錄

投資人消化經濟放緩的訊號，主要零售商開出優異財報成績單，美股主指週五 (17 日) 收盤近乎持平。

美國服飾品牌 GAP、美國折扣零售商 Ross Stores 因財報超出預期，引領零售類股走升。在油價上漲支撐下，能源股週五勁揚，收復前一天的跌幅，但連續第四週吞黑，主因是投資人擔憂能源供應增加的跡象以及對全球需求惡化。

標普週五收盤維持 4500 點上方，連續第三週走升，這是自 7 月以來最長連漲走勢。2 年期公債殖利率上漲 5 個基點，週跌 15 個基點，至 4.90%。10 年期美債殖利率與週四持平，但週跌 19 個基點，至 4.44%。

本週公布數據反映經濟成長有下降風險，聯準會利率觸頂的希望越來越大，美上週續領失業金人數連八週上升，而美國 10 月零售銷售出現 7 個月來首次下降，顯示第四季初需求放緩。

住房方面，10 月新屋開工量為 137.2 萬戶，略高於預期，高於上月；10 月建築許可總戶數增至 148.7 萬戶，也高於預期，創去年 5 月以來新高。

政經方面，美國政府 18 日關門大限前，美國總統拜登在舊金山榮勛宮博物館簽署兩階段撥款權宜支出法案，使聯邦政府機構得以繼續運作到明年 1 月。

市場持續關注美國聯準會官員談話，今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 握有投票權的芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 認為，倘若房價壓力若能如預期緩解，通膨就走上回落 2% 目標的道路。

今年 FOMC 票委、負責金融監管事務的巴爾 (Michael Barr) 釋出鴿派訊號重申，利率已經接近峰值的觀點。然而，波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 堅守鷹姿表態，聯準會不應排除進一步升息的可能性。

美股週五 (17 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 1.81 點，或 0.01%，收 34,947.28 點。

那斯達克指數上漲 11.81 點，或 0.08%，收 14,125.48 點。

標普 500 指數上漲 5.78 點，或 0.13%，收 4,514.02 點。

費城半導體指數上漲 24.55 點，或 0.66%，收 3,748.65 點。

NYSE FANG + 指數上漲 8.57 點，或 0.10%，收 8,189.39 點。

標普 11 大板塊中有 6 個板塊上漲，5 個板塊下跌，能源板塊強漲，非必需消費品表現第二佳。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌不一。Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.18%；Meta (META-US) 漲 0.25%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.01%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.68%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.65%。

道瓊成分股互有消長。Nike (NKE-US) 下跌 1.53%；安進 (AMGN-US) 下跌 1.34%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 1.15%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.27%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.21%。

費半成分股普遍收紅。高通 (QCOM-US) 漲 0.60%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.37%；美光 (MU-US) 上漲 1.16%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.02%；AMD (AMD-US) 漲 0.66%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.80%。

台股 ADR 全數揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.06%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.12%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.05%。

企業新聞

阿里巴巴 (BABA-US) 續跌 1.91% 至每股 77.60 美元。阿里巴巴市值已跌至競爭對手騰訊控股的一半左右。阿里巴巴週四宣布不再推進其龐大的雲端業務分拆，主因是美國對人工智慧 (AI) 晶片出口限制帶來不確定性。

應用材料 (AMAT-US) 重摔 4.02% 至每股 148.59 美元。應用材料因違反對中國最大晶片商中芯國際的出口管制，正接受美國司法部調查。據悉，應材在沒有取得出口許可的情況下，向中芯運送規模數億美元的半導體設備。

服飾製造商 Gap(GPS-US) 飆漲 30.58% 至每股 17.85 美元，主因是有跡象表明，該公司的 Old Navy 品牌推出夠時尚且熱賣的服飾，同時在控制庫存方面取得進展。

美國折扣零售商 Ross Stores (ROST-US) 跳漲 7.22% 至每股 128.82 美元。Ross Stores 公布優於預期的業績，並提高財測，因為消費者希望透過尋找便宜貨來應對高通膨。

ChargePoint (CHPT-US) 下殺 35.46% 至每股 2.02 美元，此前該公司公佈的第三季初步業績顯示，營收驟降至 1.08 億美元，遠遜於 1.5 億美元的預期下限。此外，ChargePoint 還宣布其執行長和財務長即將下台。

華爾街分析

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 表示：「通膨放緩將繼續下去，儘管過剩儲蓄即將耗盡，但消費者支出仍將保持成長，預期金融狀況可能會大幅收緊，因為聯準會長期更高利率行動料將放緩商業活動。這種低迷可能會導致企業滾雪球般地裁員，最終形成惡性循環，帶來經濟衰退。」

Wedbush 著名分析師 Dan Ives 認為：「隨著人工智慧支出浪潮席捲更廣泛的科技產業，新科技牛市現已啟動，科技股將為 2024 年的強勁表現做好準備。」

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長 Sonal Desai 警示：「本週債市上漲幅度太高且太快。市場的定價超出完美軟著陸的範圍，通膨風險確實仍然存在，而且沒有足夠的數據支持明年的降息。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主