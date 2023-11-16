〈財報〉庫存及獲利率明顯改善 梅西百貨業績超越預期

梅西百貨 (M-US) 周四 (16 日) 發布的上季財報超出華爾街的預期，庫存和獲利率的改善，抵消銷售額同比下降 7% 的影響。

這家百貨連鎖店的股價在周四盤前交易上漲超過 10%。

根據 LSEG 的共識估計，該零售商第 3 財季財報與分析師預期相比如下：

●調整後每股獲利 21 美分，高於預期的持平

●營收 48.6 億美元，高於預期的 48.2 億美元

截至 10 月 28 日的當季，梅西百貨的淨利從一年前的 1.08 億美元、合每股 39 美分，降至 4300 萬美元或每股 15 美分。不計某些項目，每股獲利為 21 美分。

該公司的營收較上年同期的 52.3 億美元下降。

梅西百貨也調整了全年財測。它將預期銷售額範圍的下限從 228 億美元上修至 229 億美元。該公司表示，對於同店銷售額，預計將下降最多 7%，較先前預計最多下降 7.5% 有所改善。

至於全年調整後每股獲利，梅西百貨現在預計區間會更窄，為 2.88 至 3.13 美元，而之前的估計為 2.7 至 3.2 美元。

梅西百貨在嘗試更新傳統品牌的同時，也正在尋找新的成長動力。由於其同名購物中心商店的銷售停滯，該公司於 10 月宣布，將在未來 2 年內在露天購物中心開設最多 30 家小型店面。它還更新了一些自有品牌並推出了全新品牌，例如新女裝品牌 On 34th。

該公司最強的銷售額來自高端百貨連鎖店 Bloomingdale"s 及其美容連鎖店 Bluemercury。

總體而言，在自營加上加盟的基礎上，該公司同店銷售額下降 6.3%，優於分析師預期的下降 7.75%。

在自有品牌方面，Bluemercury 的可比銷售額成長 2.5%，而 Bloomingdale’s 則下降了 3.2%。同名梅西百貨連鎖店的可比銷售額下降了 7.6%。該公司表示，美容和化妝品是這三個品牌的強項。

商品永久降價的幅度有助於該公司的毛利率從一年前的 38.7% 提高到 40.3%。商品庫存下降 6%。

梅西百貨股價周三 (15 日) 收在 12.61 美元，上漲 7.5%。 該公司股價今年表現不佳，相較於標普 500 指數 17% 的漲幅，下跌近 39%。