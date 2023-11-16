〈財報〉電商推動銷售上揚5% 沃爾瑪上季業績超出預期

沃爾瑪 (WMT-US) 周四 (16 日) 表示，第 3 財季銷售額成長 5%，消費者的雜貨購買量和公司不斷增長的電子商務業務，再次提振了這家大型零售商的業績。

該零售商當季獲利和營收都超出華爾街的預期。

該公司預計今年調整後每股獲利在 6.4 至 6.48 美元間，低於分析師預期的 6.48 美元，但高於先前的區間。沃爾瑪預計綜合淨銷售額將成長 5% 至 5.5%，也高於先前的預期範圍。

根據 LSEG 的一致預測，沃爾瑪截至 10 月 31 日當周財報與分析師預期相比如下：

●調整後每股獲利 1.53 美元，高於預期的 1.52 美元

●營收 1608 億美元，高於預期的 1597.2 億美元

第 3 財季沃爾瑪淨利增至 4.53 億美元，合每股 17 美分，去年同期為虧損 18 億美元或每股 66 美分。由於鴉片類藥物相關法律指控後達成和解，沃爾瑪在該季出現虧損。營收較去年同期的 1528.1 億美元有所成長。

在美國，購物者的訪問量和消費量均有所增加。客戶交易量成長 3.4%，平均帳單金額成長 1.5%。美國電子商務銷售額年增 24%，全球電子商務銷售額年增 15%。

隨著假期臨近，投資人押注這家大型零售商擁有推動銷售的要素，即使購物者更加挑剔。沃爾瑪是全美最大雜貨店，有助於吸引穩定的客流量。

它還以全新的方式賺錢，例如推出 Walmart+ 出售廣告和年度會員資格，這是向 Amazon Prime 學習的作法。

其廣告業務 Connect 營收較上年同期成長 26%。

該公司周三 (15 日) 股價創下 1972 年 8 月沃爾瑪在紐約證券交易所上市以來的歷史新高。收盤價接近 170 美元，全年上漲約 19%。

在通貨膨脹時期，沃爾瑪的表現整體也優於零售競爭對手。

Target (TGT-US) 的業績也提振了沃爾瑪周三的股價。Target 的銷售額較去年同期下降，但獲利和營收超出華爾街的預期。

沃爾瑪過去一年的表現優於 Target，主要就是靠雜貨銷售和低價聲譽。