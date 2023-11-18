ChargePoint第三季財報黯淡、高層人事地震 盤中股價崩逾30%

美國充電樁營運商 ChargePoint 周五 (17 日) 美股盤中股價崩跌逾 30%，還一度創下歷史新低，此前該公司公布第三季初步財報遠不及先前預期，同時還宣布內部高層人事異動消息。

截稿前，ChargePoint(CHPT-US)周五盤中股價下跌 35.30%，每股暫報 2.02 美元。此前一度跌至每股 1.95 美元的歷史新低。今年以來該股下跌約 80%，與當時透過特殊目的收購公司 (SPCA) 借殼上市時，目前股價僅只是一個零頭。

ChargePoint 昨日收盤後表示，由於北美和歐洲電動汽車交付延遲導致需求疲軟，該公司預估第三季營收將降至 1.08 億至 1.13 億美元之間，遠低於此前預測的 1.5 億至 1.65 億美元。該公司完整第三季財報將於 12 月 6 日揭曉。

ChargePoint 還宣布，其運營長 Rick Wilmer 將取代長期擔任執行長的 Pasquale Romano，這一任命立即生效。不只如此，該公司財務長 Rex Jackson 已離職，將由資深副總裁 Mansi Khetani 臨時接替其職位。

多家華爾街投行急降評、砍目標價

雪上加霜的是，包括摩根大通、Cowen、Oppenheimer 和 Needham 在內的多位分析師大幅下調 ChargePoint 的目標股價，一位分析師還下調了對其股票的評等。LSEG 的數據顯示，追蹤該公司的 22 位分析師的目標價中值為每股 8.13 美元，低一個月前的 10 美元，他們目前的建議是「買入」。

以 Bill Peterson 為首的摩根大通分析師在一份投資者報告中寫道：「根據最近投資人的互動和電動車價值鏈上的多個負面消息，電動車充電領域的情緒一直很低迷，我們對 ChargePoint 第三季營收低於預期並不感到意外。」

Peterson 補充說，然而對 ChargePoint 或更廣泛的電動車價值鏈，特別是電動車充電的近期基本面而言，季末的大幅下滑和減速並不是個好兆頭。

以 Colin Rusch 為首的 Oppenheimer 分析師在一份投資者報告中表示，從技術和綜合解決方案的角度來看，ChargePoint 仍然是「明顯的領導者

。但他們將該公司的評級從「跑贏大盤」(outperform) 下修至「與大盤持平」(perform)，理由是高層人事異動、需求波動以及「進一步組織變革的可能性」。

ChargePoint 利空消息也殃及其他同業股價。其他主要電動車充電網路供應商的股價也受到影響。Blink Charging (BLNK-US) 周五盤中股價下跌近 10%、EVgo Inc (EVGO-US) 跌近 1.6%。