美建築商信心低迷 10月新屋開工增速卻超預期

儘管昨日美國全國住宅建築商協會 (NAHB) 數據顯示房屋建築商信心持續低迷，但美國周五 (17 日) 公布 10 月新屋開工月增率意外加速成長，表明建商持續受惠有限的二手轉售市場供應。

具體來看，美國 10 月新屋開工月增率報 1.9%，遠超市場預期的 - 0.6%，修正後前值為 3.1%(7.0% 下修)；新屋開工總戶數增至 137.2 萬戶，高於市場預期的 134.5 萬戶，前值自 135.8 萬戶下修至 134.6 萬戶。

美 10 月新屋開工月增率報 1.9%，遠超市場預期的 - 0.6%。(圖：ZeroHedge)

另外 10 月建築許可月增率報 1.1%，遠超市場預期的 - 1.4%，前值為 - 4.5%；當月建築許可總戶數增至 148.7 萬戶，創去年 5 月以來新高，連續第 10 個月上升，打敗市場預期的 145 萬戶，也高於前值 147.1 萬戶。與此同時，該月多戶住宅許可也創下自 5 月以最大增幅。

10 建築許可總戶數創去年 5 月以來新高，連 10 個月上升。(圖：ZeroHedge)

雖然融資成本上升和房價居高不下繼續對需求造成影響，但二手房屋上市數量有限，正促使買家轉向新建房屋。在抵押貸款利率上升的背景下，建商一直在提供更便宜的融資利率和其他激勵措施，吸引潛在買家。

新屋銷售整體呈上升趨勢，由於交易員認為借貸成本即將降低，房屋建築商的股價近期大幅上漲。

另外，新屋開工數上升反映了美西地區 12.5% 的增幅和中西部地區 28.4% 的增幅。美國東北部的新建築數量降至兩年多來的最低水準。在美國最大的南部地區，新屋開工率是今年最低的。

本月晚些時候公布的新屋銷售數據，將為美國房產市場前景提供進一步線索。