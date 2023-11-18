Fed官員談話鷹鴿交錯：不應排除進一步升息、緊縮周期近尾聲

美國聯準會 (Fed) 多名官員周五 (17 日) 陸續發表談話。其中今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 握有投票權的芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 認為倘若房價壓力若能如預期緩解，通膨就走上回落 2% 目標的道路，而在 FOMC 也有投票權、負責金融監管事務的巴爾 (Michael Barr) 重申利率已經接近峰值的觀點。然而波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 則表示決策者不應該排除進一步升息的可能。

利率接近高峰 房價穩定是降溫關鍵

古爾斯比周五在芝加哥聯準銀行的年度社區銀行家研討會上指出，通膨是否會走上往 2% 目標的降溫之路，最主要是房價通膨的變化，而這也是 Fed 應該真正留意的問題。

與此同時，巴爾在同日的一次訪談上表示，隨著通膨繼續降溫，決策者可能已經或即將結束升息行動，他認為就目前的貨幣政策限制性來看，已將可以讓通膨回落至 2%。他的言論與 10 月時的談話立場一致。

巴爾在訪談中還提到，自己支持美國證券交易委員會 (SEC) 擴大公債中央清算計畫，此舉可能有助在壓力時期支撐金融市場。

核心通膨遠高 2% 目標 不應排除進一步升息

波士頓聯準銀行總裁柯林斯則在同日提出不同觀點。她認為儘管通膨退燒進展樂觀，但決策者不應該放棄進一步收緊貨幣政策。柯林斯今年在 FOMC 沒有投票權。

她受訪時說：「為了在合理的時間內把通膨率降至 2%，需要耐心和堅定的決心，我不會放棄進一步收緊貨幣政策的可能性。」她強調說，最關鍵的一點是央行要真正堅持到底。

柯林斯指出，近期的經濟數據看出目前的限制性利率正在調整經濟中的供需關係，但自上次貨幣政策會議以來，美國長債殖利率僅出現小幅下滑。

她還說，雖然通膨報告有令人鼓舞的消息，但核心通膨仍遠高 Fed 的水準，這意味著決策者還有更多工作要做。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周五的談話也呼應柯林斯的看法，她認為現在宣布已戰勝通膨仍為之過早，不想對現在經濟狀況有太過樂觀的看法。她表示 Fed 必須繼續努力，確保已盡可能溫和的方式達到目標。戴莉今年在 FOMC 沒有投票權。