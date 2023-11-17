亞馬遜看好年底假日購物季商機 力拚擴大印度商品出口規模

亞馬遜全球貿易主管 Bhupen Wakankar 周五 (17 日) 表示，該公司的目標是到 2025 年，透過在其電子商務平台上增加數千家小型商家，實現印度商品出口額 200 億美元的目標。

Wakankar 說：「今年報名的商家數量讓我們深受鼓舞。我們正在尋求擴大規模出口計畫。」他指出，在黑色星期五網路星期一 (Black Friday Cyber Monday)(星期五開始的為期 11 天的購物期) 銷售之前，對「印度製造」的有機保健品、浴巾、黃麻地毯等家居用品和兒童機器人遊戲的需求龐大。

2015 年，這家電子商務巨擘的 B2C 出口平台亞馬遜全球貿易 (Amazon Global Trade) 由少數賣家推出，在印度越來越受歡迎。

Wakankar 表示說，公司已經增加 10 萬多家小型製造商，向海外客戶銷售各種各樣的產品。一些賣家是第一次出口，包括那些離開公司工作開始電子商務出口的人。

他說，數千家以前無法進入全球市場的小型出口商，通過電子商務平台每年實現 70% 的業務成長，該平台為全球 2 億多亞馬遜 Prime 會員提供物流支援。

與此同時，印度本財政年度前 7 個月的商品出口年減 7%。在電商平台上，成長最快的是美容、服裝、家居、廚房、傢俱和玩具等類別。

萬聖節、感恩節、黑色星期五、網路星期一、耶誕節和新年等節日推動印度產品在美國、英國、加拿大、澳洲和德國等市場的銷售。

Wakankar 表示，為了鼓勵出口商，亞馬遜已將 3 月 31 日之前註冊的出口商前三個月的全球銷售計畫訂閱費從 120 美元下調至 1 美元。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 周五盤前股價小漲 0.50%，每股暫報 143.55 美元。