〈美股早盤〉美債殖利率續跌 主要指數走低

美股主要指數周五 (17 日) 走低，美債 10 年期殖利率延續前一交易日頹勢繼續走跌，隨著美國經濟出現跡象，市場加大對聯準會 (Fed) 明年降息的押注。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌逾 30 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.3%。

美國本周公布的疲軟通膨和就業數據，讓投資人更加相信，聯準會 (Fed) 和其他主要央行的激進貨幣政策周期終於走到盡頭。還有跡象表明，升息最終抑制致經濟增長。國際油價從去年 9 月的高點下跌 20%，步入熊市。

美銀分析師 Michael Hartnett 表示，技術和宏觀經濟逆風正在積聚，投資人應在近期上漲後拋售風險資產。他說，雖然寬鬆的金融環境 (殖利率從 5% 降至 4%) 刺激風險胃納，但進一步下滑至 3% 將被視為經濟衰退跡象。

該行也援引 EPFR Global 數據表示，在截至 11 月 15 日的一周內，央行結束升息周期的觀點幫助推動 235 億美元資金流入股票基金，為今年以來第二大資金流入。

其他消息方面，美國總統拜登簽署一項權宜之計法案，將聯邦政府資金支持延長至明年初，暫時避免政府陷入停擺狀態，但將圍繞聯邦政府預算規模的政治分歧辯論推到了明年總統選舉年。

白宮於當地時間周五早上在一份聲明中證實這一舉動，距離現有資金到期僅僅不到一天。根據最新的聲明，正在加州參加亞太經合組織 (APEC) 領導人峰會的拜登當地時間周四晚些時候簽署了這項權宜立法。

截至台北時間周五（17 日）21 時許：

焦點個股：

Gap(GPS-US) 早盤上漲 22.75%，至每股 16.78 美元

服飾製造商 Gap 周五盤前股價飆漲近 19%，主因是有跡象表明，該公司的 Old Navy 品牌推出夠時尚且受歡迎的服飾，同時在控制庫存方面僅得進展，兩大利多消息價持下讓其股票受投資人青睞。

應材 (AMAT-US) 早盤下跌 5.77%，至每股 145.87 美元

應用材料 (Applied Materials) 周五盤後股價續跌。此前有報導指出，這家半導體設備商因違反對中國最大晶片商中芯國際的出口管制，正在接受美國司法部調查。據了解，應材在沒有取得出口許可的情況下，向中芯運送價值數億美元的半導體設備。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤下跌 1.82%，至每股 77.67 美元

阿里巴巴以電子商務為中心的業務模式，面臨需求疲軟和競爭加劇，阿里股票的市值已跌至競爭對手騰訊控股的一半左右。另外，阿里巴巴在昨天交易日遭遇一年多來最大的拋售，主因是美國禁止對中國銷售先進晶片的環境下，該公司決定放棄分拆其價值 110 億美元的雲端業務部門計畫重新調整策略，這也讓馬雲的資產蒸發 6.83 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

美國選擇權市場分析提供商 Asym50 創始人 Rocky Fishman 彙編的數據顯示，與價值 2.4 兆美元股票、ETF 和股指掛鉤的選擇權將於周五到期。由於大約三分之一與 IWM 相關的看漲選擇權將於周五到期，如果交易者選擇不展期，過去兩周推動小盤股大幅上漲的一些態勢可能會消退。