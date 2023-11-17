數據帶動美債殖利率走低 降息預期持續升溫

美國基準 10 年期公債殖利率周四 (16 日) 大跌，意即價格反彈，最新一批美國經濟數據，增加了近期對明年降息的樂觀情緒。

數據顯示，各種天期美債殖利率隔夜全線走低，很大程度上抵消了周三的上揚，繼續在近兩個月低點徘徊。

其中，2 年期美債殖利率下跌 7.2 個基點，報 4.85%，5 年期美債殖利率下跌 9.8 個基點，報 4.425%，10 年期美債殖利率下跌 9.4 個基點，報 4.441%，30 年期美債殖利率下跌 7.5 個基點，報 4.62%。

美國勞工部周四發布的數據顯示，10 月美國進出口價格雙雙降幅超出預期，為本周令人鼓舞的通膨數據畫下句號。

進口數據部分，繼 9 月上調上漲 0.4% 後，10 月進口價格下跌 0.8%，跌幅高於經濟學家預計的 0.3%。同時，美國勞工部表示，繼 9 月出口價格下調 0.5% 後，10 月出口價格下跌 1.1%，也低於預期的 0.5%。

勞工部另一份報告顯示，截至 11 月 11 日當周，首次申請失業救濟人數升至 23.1 萬人，增幅超過預期的 22 萬人。

牛津經濟研究院首席美國經濟學家 Nancy Vanden Houten 表示，初請失業金數據與就業市場的情況相符，就業市場的降溫程度足以讓升息成為不可能，但由於又過於強勁，不會在短期內考慮降息。

她補充稱，聯準會肯定受到近期通膨數據的鼓舞，但需要看到勞動力市場和工資增長進一步放緩，才能確信通膨正在可持續回到 2%。

聯準會也發布了一份報告，顯示 10 月份工業生產降幅超出預期，部分原因是幾家主要汽車製造商的罷工。