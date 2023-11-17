亞馬遜強勢要求員工到辦公室上班 否則不予晉升

亞馬遜 (AMZN-US) 正在給那些不遵守公司重返辦公室規定的企業員工壓力。

根據亞馬遜內部網站上的貼文，不遵守每周至少到辦公室 3 天政策的員工，可能不會得到晉升。

貼文指出，「經理擁有晉升決策權，這意味著他們有責任透過定期對話和延伸任務來支持你的成長，並晉升所需的所有投入。」「如果你的職位要求每周在辦公室工作 3 天以上，而你不想遵守規定，就應向你的經理報告，並需要副總裁的批准。」

亞馬遜內部員工職業平台上的另一篇文章指出，「根據亞馬遜的整體晉升方式，如果員工的職位需要，他們應該每周待在辦公室工作 3 天以上。」

文章接著說，經理們正在與亞馬遜的人力資源團隊合作，「監督」對現場工作要求的遵守情況，並且「在我們評估晉升準備時，將其納入考量。」

亞馬遜發言人格拉瑟 (Brad Glasser) 證實了這個消息，「晉升是支持員工成長和發展的眾多方式之一，在確定員工是否為下一級做好準備時，我們會考慮多種因素。」「與任何公司一樣，我們希望考慮晉升的員工遵守公司的指導方針和政策。」

自從亞馬遜開始推動重返辦公室以來，該公司與大約 35 萬名企業員工中的一些人之間的緊張關係已經加劇。今年 5 月，該公司開始要求員工每周至少三天在實體辦公室工作，改變了新冠疫情的政策，該政策由個別經理決定團隊成員的出勤頻率。

在該命令發布後，一群員工在該公司西雅圖總部舉行罷工以示抗議。在去年開始的裁員計畫中，員工們也批評亞馬遜處理裁員 27000 人的決定。