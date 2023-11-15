跟上Meta！Snap攜手亞馬遜 Snapchat上可直接下單亞馬遜商品 股價漲近8%

Snap (SNAP-US) 周二 (14 日) 股價大漲，係因該公司與亞馬遜 (AMZN-US) 達成協議，讓用戶可以在無須離開 Snapchat app 的狀態下就能購買亞馬遜的產品。

該協議類似 Meta (META-US) 與亞馬遜之間的協議，旨在提高 Snapchat 用戶網購便利性。

根據亞馬遜發言人聲明，Snapchat 美國用戶可在 app 上看到亞馬遜精選產品廣告上的即時定價、Prime 資格、預估送貨日和產品詳細資訊。

亞馬遜的程式內 (In-app) 購買適用於在 Snapchat 投放廣告的亞馬遜精選產品，或第三方賣家在亞馬遜商店內販售的精選產品。

自蘋果 (AAPL-US) 2021 年推出 iOS 隱私變革後，社群媒體公司更難透過廣告定位用戶，導致 Snap 的成長一直在下滑，但該公司一直戮力重振成長。在連續兩季萎縮後，Snap 上個月公布第三季營收年增 5%。

儘管如此，因中東戰爭導致大量品牌廣告活動戛然而止，Snap 以此為由示警投資者且並未提供正式財測。

在 Snap 之前，Meta 上周先推出類似功能，臉書與 Instagram 用戶可連結其帳戶，再不離開 app 的情況下就能在亞馬遜廣告中購買商品。

數位行銷機構 Disruptive Digital 聯合執行長 Maurice Rahmey 表示，Meta 與亞馬遜的協議是大眾的「雙贏」。

美銀分析師報告寫道，「鑑於 Meta 強大的定位能力，此回合作應可提升亞馬遜庫存的精選產品認知度，且因購買前的摩擦減少，可能會提高廣告轉換率。」

儘管今年投資者追捧 Meta，令該股今年迄今漲近 180%，但市場卻對 Snap 的態度相較謹慎。Snap 周二上漲 7.52%，收每股 12.15 美元，今年迄今上漲約 36%。