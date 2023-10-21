掌握Gen AI就是零售業王道！瑞銀點名這兩檔 擁有整合AI完美三要素

瑞銀表示，零售商正大力擁抱生成式人工智慧技術 (GenAI) ，而這些努力可望獲得回報。

GenAI 可從無到有生成文字、圖像和音訊等內容，還可以合成數據，並根據廣泛數據中合成資訊與人類互動。

瑞銀分析師 Jay Sole 周五 (20 日) 報告寫道，GenAI 將為零售商帶來廣泛的應用，從微調行銷活動到改善客戶服務等。

他補充，以長期來看，GenAI 創造的應用有助於軟裝公司 (生產服裝和床上用品等產品的公司) 將息稅前利潤率 (EBIT) 提高多達 9 個百分點，例如，事實證明，AI 驅動的行銷活動比其他行銷活動成本更低。一些業者在消費者線上結帳時加入 AI 創建的個人話訊息，結果發現放棄結帳的人減少了，從而提高頁面轉換率。

頁面轉換率即用戶在訪問某個頁面後，將訪問轉化為某種行動的機率，例如完成購買、註冊、填寫表單等

KPMG 今年 3 月調查發現，70% 的消費者和零售業高層認為，AI 對零售業影響最大的領域在於行銷和銷售。零售業高層也認為，AI 正在改變零售業定價方式，會分析消費者趨勢、下訂庫存並定價。

Sole 點名美國服裝品牌 Ralph Lauren (RL-US) 最有能力將 AI 融入其商業模式，因為該公司具有整合 AI 的完美三要素：

用以實施新舉措所需的大筆資金 強大的顧客數據集和 IT 基礎設施 靈活、能擁抱新技術的企業文化

另外，專注於科技的時尚公司，如 Revolve Group (RVLV-US) 也可能符合要求。

Sole 給予 Ralph Lauren 股票「買進」評級，目標價格 162 美元，給予 Revolve 股票給「中性」評級，目標價 20 美元。

一些懷疑論者認為，AI 議題炒作過頭，至少在零售業可能如此。根據 KPMG 調查，截至 2023 年 3 月，只有 23% 零售公司指定一名核心人員或團隊研議「AI 如何應用於自家業務」，而全部產業的平均值為 31%。

Sole 坦言，零售業的 AI 舉措還在早期階段，目前「收益相較小」，但大多數人都低估了未來 10 年 AI 改變產業的程度。

他補充道：「我們認為，Gen AI 主題只會越來越重要，最終誰能利用 AI，誰就能獲得巨大的財務回報和股票表現。」