假期購物季將至 美國零售業者仍將被迫折價清理庫存

隨著假期購物季臨近，從 Dollar General (DG-US) 到沃爾瑪 (WMT-US) 和梅西百貨 (M-US) 等美國主要零售商，可能會因為連續第二年承受過多庫存而危及獲利率，並為購物者帶來大幅折扣。

財經新聞和數據平台 LSEG Workspace 計算美國 30 家主要零售商的庫存周轉率。為確定哪些連鎖店最容易受到庫存過剩的影響，LSEG 將每家零售商的銷售成本除以第 2 季庫存的平均價值。

今年庫存太多對零售商來說尤其具有挑戰性，因為預測美國購物者本季支出僅增加 3% 至 4%，與通貨膨脹率大致相當。業界估計，這將是 5 年來最慢的成長速度。

零售顧問、Target (TGT-US) 前副董事長兼 Hudson"s Bay 前執行長史托奇 (Gerald Storch) 說，「我對假期相對悲觀。」「部分零售商可能過於樂觀，並再次犯下採購過多的錯誤。」

TMX Transform 北美區總裁、Kroger (KG-US) 前供應鏈主管博爾尼諾 (Jeff Bornino) 表示，庫存過多對許多零售商來說都是一個問題，因為這會增加零售商處理、儲存和運輸產品的費用，「零售業不可否認的現實是，占據商店貨架 15-20% 的產品需要下架。」

根據分析，包括運動用品公司 Foot Locker (FT-US) 和美容店 Ulta Beauty (ULTA-US) 在內的 30 家零售商中，三分之二的庫存周轉率低於同行，顯示銷售緩慢或庫存過剩。

這項發現值得注意，因為某些連鎖店的歷史可能會重演。去年，由於高通膨，購物者暫停隨意購買，庫存過剩打擊了許多零售商的毛利率和獲利。

雖然根據財報，包括 Foot Locker 和 Target 在內的大多數零售商的庫存量較去年有所下降，但 LSEG 的庫存周轉率數據顯示它們的庫存水平仍然很高。

分析顯示，這對美元店、百貨公司以及服裝和配件連鎖店來說尤其嚴重。晨星公司分析師史瓦茲 (David Swartz) 表示，百貨公司的假期季「可能不會那麼強勁」。

Target 指出，其財務長最近表示，該公司採取「謹慎的規劃方法」，並且第 2 季庫存較去年同期下降了 17%。

可以肯定的是，庫存周轉率並不是華爾街投資者用來判斷零售商庫存水準的唯一指標。有些投資人會親自到商店檢查庫存水平，評估零售商折扣的頻率和深度，以清理商品。其他人則關注零售商的上季獲利率。獲利率下降可能代表零售商大幅降價以減少供應過剩。

零售庫存再次過剩的可能性引發了持有零售商股票的投資者的擔憂。

持有家得寶 (HD-US) 股份的 CI Roosevelt 資深投資組合經理人班諾維茲 (Jason Benowitz) 表示：「對美國大型零售商來說，庫存就像雲霄飛車一樣。」

Telsey 諮詢集團分析師費爾德曼 (Joseph Feldman) 表示，零售商需要利用促銷和折扣來增加商店的客流量。部分公司已經在假期購物季開始的黑色星期五之前大幅降價並推出折扣，以清理多餘的庫存。

研究公司 Jane Hali & Associates 表示，Kohl"s (KSS-US) 和 Macy"s 的折扣高達 60%，這兩家零售商和 Nordstrom (JWN-US) 的客流量較去年有所下降。

持有沃爾瑪股票的 Zacks Investment Management 客戶投資組合經理人馬爾伯利 (Brian Mulberry) 表示，由於高利率和恢復學貸償還等財務壓力，購物者變得謹慎，某些零售商比平時更早提供假期折扣，「這是因為擔心到年底消費者可能會更疲弱。」