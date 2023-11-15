美國10月零售銷售額微跌0.1%

美國零售銷售在經歷數月的強勁成長後，10 月出現下降，但降幅低於預期，顯示需求放緩，這可能進一步強化人們對聯準會不再升息的預期。

美國商務部人口普查局周三 (15 日) 表示，上個月零售額下滑 0.1%；經濟學家先前預測零售額將下降 0.3%。9 月銷售額數據向上修正，由前值成長 0.7% 升至成長 0.9%。

零售額主要是商品，未依通貨膨脹調整。周二 (14 日) 發布的數據顯示，10 月消費者物價指數 (CPI) 一年多來首次保持不變。該報告加上就業和薪資成長放緩，讓經濟學家得出結論，認定聯準會目前的升息周期已經結束。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，金融市場甚至預計明年 5 月將降息。自 2022 年 3 月以來，聯準會已將基準隔夜利率調高 525 個基點至目前的 5.25-5.50% 區間。

零售額在連續數月大幅成長後出現下滑，代表部分下降是回補。

這也顯示消費者正感受到利率上升帶來的壓力，大多數低收入家庭在耗盡了新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間積累的超額儲蓄後，只能依靠信用卡來支付購買費用。

但美國銀行研究所在報告中表示，目前還沒有跡象顯示學生貸款償還的恢復會對支出產生負面影響。

不計汽車、汽油、建築材料及食品服務，10 月核心零售額成長 0.2%。9 月核心零售額數據被上修，由先前的成長 0.6% 升至 0.7%。

核心零售銷售與 GDP 中的消費者支出部分最為密切相關。第 3 季消費者支出大幅成長，對經濟年化成長 4.9% 做出重大貢獻。美國第 2 季經濟成長 2.1%。