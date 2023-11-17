分析師：美股從超賣到超買 預示短期上漲 但反彈恐遇阻力

美股在連跌 3 個月後，在 11 月上漲 7.3%，創一年多來最大漲幅。雖然通膨降溫和看跌部位等宏觀因素推動美股強勢復甦，但投資人也在觀察技術面，以判斷漲勢能否持續。

標普 500 指數的 14 日相對強弱指標 (RSI) 已接近 70 點，技術分析師認爲這是漲勢過頭的訊號。3 周前的 RSI 還在 30 以下，這種讀數通常預示着反彈。在一個月內從超賣到超買，如此迅速的轉變十分罕見。但從歷史上看，這預示着短期內股市有望走高。

Financial Enhancement Group 技術分析師兼投資組合經理人斯拉舍 (Andrew Thrasher) 表示，自 1950 年以來，這種況僅發生過 11 次，而且 21 天後標普 500 指數有 82% 的機率上漲，中位漲幅爲 2.4%。

然而，4500 點水平卻是一個不太樂觀的訊號。投資人經常在這個水平部署自動指令來鎖定收益。本周標普 500 指數自 9 月以來首次突破該水平。

Fundstrat Global Advisors 技術策略主管紐頓 (Mark Newton) 表示，投資人還關注其他資產，以尋找有關股市走向的線索。在債券大幅上漲之後，美債殖利率徘徊在技術支撐位上方。美元也處於類似的情況。他表示，如果兩者的走勢出現逆轉，就會阻礙標普 500 指數邁向 4600 點。

他指出：「美股本輪反彈可能會遇到阻力，並可能會在 12 月初前出現回跌，然後才能繼續反彈。」他預計標普 500 指數將升至 4561 點至 4578 點之間，略低於 7 月高點；然後在感恩節假期前後停滯不前。

Hi Mount Research 創始人兼策略師德爾維奇 (Willie Delwiche) 則是關注上漲動能是否會持續。他指出，標普指數周二 (14 日) 上漲 1.9%，是過去 10 周紐約證券交易所 (NYSE) 第二次出現創新高股票數量超過創新低股票數量，比例爲 9 比 1。這通常發生在市場觸底之後，並且通常會導致更全面的股票上漲，因爲更多股票創下新高並參與漲勢。

Piper Sandler 策略師強生 (Craig Johnson) 表示，自 1996 年以來，NYSE 上漲股票數量超過下跌股票數量 9 倍以上的情況只出現過 16 次。每次出現這種情況，標普 500 指數都繼續上漲，1 個月後平均上漲 1%，6 個月後平均上漲 14%，第 2 年平均上漲 22%。

Axonic 研究總監切奇尼 (Peter Cecchini) 表示，截至周三 (15 日) 收盤，標普指數約 70% 的成分股交易價格高於 50 日移動均線，但 10 月底時的比率只有 10% 左右，後者是市場在進入本月之前保持保守部位的一個跡象。此外，近 90% 的成分股高於 20 日移動均線，這通常是交易員相信短期內動能正在改善的訊號。