一年半就不玩了！亞馬遜關閉Style實體零售服飾店

亞馬遜 (AMZN-US) 首家實體服飾店 Amazon Style 開設一年半後，決定將其關閉，標誌其「實體零售策略」的最新轉變。

亞馬遜宣布，11 月 9 日前將關閉位於俄亥俄州哥倫布和加州格倫代爾的兩家 Amazon Style 門市。

亞馬遜發言人 Kristen Kish 以聲明表示，公司決定關閉 Amazon Style 實體零售門市，專注時尚的網購體驗，並引入創新技術來滿足需求。然而，「實體零售仍是亞馬遜業務的重要一環，因此公司將持續投資雜貨商店業務，包括 Amazon Fresh、Whole Foods Market、Amazon Go ，以及第三方合作夥伴。」

亞馬遜去年 1 月推出實體零售店概念，同年 5 月開設首家實體零售門市，嘗試進軍時尚服飾類的實體零售業。

亞馬遜實體零售店在不同領域有不同發展。去年 3 月為了削減成本病控制實體足跡，亞馬遜關閉了幾家零售連鎖店，包括書局 Amazon Books、只賣 4 顆星以上商品的 4-star，以及快閃店 Pop Up，同時也削減一些倉庫空間，暫停一些實驗性業務、裁員 2.7 萬人。

此外，亞馬遜也暫停擴張 Amazon Go 無人力收銀超市與 Fresh 生鮮超市。

Kish 表示，亞馬遜將繼續開設新店並重新翻修 Fresh 生鮮雜貨連鎖店，近期便已在芝加哥開設兩家重新設計過的商店。

根據發言人說法，因 Style 商店關閉而受影響的員工，亞馬遜提供他們內轉公司其他職位的機會，但若選擇不留在亞馬遜，則可獲得資遣費。