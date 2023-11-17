品牌轉型有成、庫存控制良好 Gap盤前股價飆近19%

服飾製造商 Gap 周五 (17 日) 盤前股價飆漲近 19%，主因是有跡象表明，該公司的 Old Navy 品牌推出夠時尚且受歡迎的服飾，同時在控制庫存方面僅得進展，兩大利多消息價持下讓其股票受投資人青睞。

截稿前，Gap(GPS-US) 周五盤前股價上漲 18.73%，每股暫報 16.23 美元，扭轉前一交易日收跌近 3% 頹勢。

報導指出，由於非必需品需求疲軟，再加上該公司旗下品牌過時，Gap 也像沃爾瑪 (WMT-US) 和目標百貨 (TGT-US) 一樣祭出大幅折扣策略消化庫存。

Telsey Advisory Group 分析師在報告中寫道，Gap 的上季營收受到 Old Navy 業績改善和庫存減少推動，而且該公司 11 月迄今為止的銷售趨勢比第三季略有改善。

根據 Gap 財報，Old Navy 第三季 (截至 9/30) 銷售額年增 1%，為 10 季以來首見成長。該公司財務長在 Katrina O"Connell 周四財報公布後表示，Old Navy 營收占比增加是一個令人鼓舞的初步證據，表明改善產品組合和品牌資訊的努力正在推動業績。

市場分析認為，Gap 的同名品牌和 Old Navy 的庫存已經過時，讓消費者開始在中國電商 Shein 和亞馬遜 (AMZN-US) 等競爭對手尋找更新、更流行的服裝款式。

Jefferies 分析師表示，Gap 的新任執行長 Richard Dickson 此前曾在美泰兒 (MAT-US) 重振芭比等品牌，以他自身經驗有望重振 Old Navy 往日雄風。

然而，Gap 給出的第四季 (本季) 財測展望卻黯淡，還表示「注意到不確定的消費環境」，這種環境在過去一年內抑制消費者支出。

另外 Gap 高層也暗示，旗下另外兩個品牌香蕉共和國 (Banana Republic) 和運動服飾 Athleta 的「復甦」時間會更常，這兩家公司出現「產品失誤」和「零售執行力」薄弱的問題。