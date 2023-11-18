亞馬遜將裁撤Alexa部門員工 約數百人受影響

亞馬遜周五 (17 日) 宣布將裁減其 Alexa 語音助理部門員工，理由是業務重點發生變化，更加著重生成式人工智慧 (AI) 領域。據了解，該部門此次約裁員數百人，但亞馬遜並未詳細說明具體數字。

Alexa 和 Fire TV 的副總裁 Daniel Rausch 在電子郵件中表示：「我們正在調整一些工作，以更好配合我們的業務重點，以及我們所知道的對客戶最重要的東西——包括最大限度地利用我們的資源，以及專注生成式 AI 的努力。這些轉變導致我們停止了一些舉措。」

亞馬遜本月在多個部門進行了裁員，包括音樂和遊戲部門，以及一些人力資源部門。一位發言人說，雖然大多數受影響的員工都在設備部門，但 Alexa 相關的產品開發部門員工也受影響。目前許多公司正在將資源轉移到生成式 AI 上。

在過去的一年裡，亞馬遜在整個公司裁減 2.7 萬多民員工，這是美國科技行業在新冠疫情期間大量招聘員工後裁員浪潮的一部分。

有外媒曾在 9 月報導指出，由於擔心一些人認為產品線薄弱，該部門的士氣受到了影響。有知情人士指出，Alexa 語音助手雖已有近 10 年的歷史，但仍未能跟上 AI 時代步伐。

亞馬遜當時否認上述說法，仍對 Alexa 相當有信心，不過也說其設備和服務業務沒有盈利，但沒有提供數據。

Alexa 是一款語音助手，可用於設置計時器、查詢搜索、播放音樂或作為智慧家庭中心。分析指出，亞馬遜一直難以從 Alexa 賺取任何利潤，該產品與 Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)和蘋果 (AAPL-US) 的產品競爭。

不過 Rausch 在周五信中仍表現出對 Alexa 的樂觀態度。他在信中寫道：「將一種新的大型語言模型整合到語音轉發與個人 AI 中，一直是、並將繼續是一項巨大的科學和工程挑戰。」

亞馬遜公布第三季獲利遠超分析師預期，預估今年最後一個季 (第四季) 的營收也與預期大致相符。第四季是亞馬遜最關鍵的一季，因為其間有年底假日購物潮。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 周五盤中股價上漲 1%，每股暫報 144.25 美元。