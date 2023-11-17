UAW罷工影響 美10月工業生產月增速超預期放緩至-0.6%

美國周四 (16 日) 最新公布數據顯示，10 月工廠生產月增率降幅超預期，很大程度上是受到美國汽車工人聯合會 (UAW) 自 9 月開始的罷工活動影響，不過隨著該工會與車商達成初步勞資協議，替 11 月的數據反彈打下基礎。

美 10 月工業生產月增速降至 - 0.6%，創 2022 年 12 月以來最大降幅。(圖：ZeroHedge)

具體來看，美國 10 月包括採礦和公用事業在內的工業生產指數月增率報 - 0.6%，遠低市場預期的 - 0.3%，也不及修正後前值 0.1%(0.3% 下修)，創 2022 年 12 月以來最大跌幅；按年來看下滑 0.68%，遠低於修正後前值 - 0.16%，創新冠疫情封鎖時期以來最大跌幅。

另外，上月製造業產值月增速下滑 0.7%，遠低預期的 - 0.2%，更低於修正後前值 0.2%(0.4% 下修)，主因是受到同期汽車產量下滑 10% 的影響。另外 10 月不包汽車在內的製造業產值成長 0.1%。

美上月製造業產值月增速下滑 0.7%，遠低預期的 - 0.2%，更低於修正後前值 0.2%。(圖：ZeroHedge)

UAW 自 9 月開始對底特律三大汽車製造商進行罷工行動，擾亂了這些公司及其供應商的生產。不過 UAW 在 10 月底已與上述車商達成初步勞資協議，替 11 月工業生產反彈奠定基礎。

據了解，10 月汽車組裝數折合年率降至 922 萬輛，創去年 2 月以來新低；當月機械、初級金屬和家具的生產也有所下滑，而航太、電腦和電子產品以及石油的成長幫助抵消這一疲軟。

最近的工廠調查顯示，新訂單成長不溫不熱，包括聯準會 (Fed) 對紐約州製造商的最新調查，也顯示出未來黯淡前景。展望未來，美國製造業將不得不繼續承受海外經濟活動降溫、國內利率上升和經濟前景不確定的考驗。

另一方面，同日在周四公布的 10 月工廠產能利用月增率降至 78.9%，低於預期的 79.4%，前值自 79.7% 小幅下修至 79.5%。該指標旨在衡量潛在生產利用率。

10 月公用事業生產連續第二個月下滑，而礦業生產則有所增加。與此同時，Fed 的國防和航太設備指數躍升 1.7%，創歷史新高。