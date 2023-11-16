〈房產〉預售買盤緩步回籠 9月揭露件數回升創近3月高以桃園最夯

統計 2023 年全台房市預售揭露件數，平均地權條例短期衝擊淡化，9 月預售揭露件數也回升到 8692 件，年增約 27%，不過仍低於第二季政策上路前平均每月 1.1 萬件，顯示政策上路後非自用需求退場，自用客成為市場購屋主力，同時，揭露的件數以桃園最熱。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年預售交易高峰落在新制上路前一季，平均每個月揭露約 1.1 萬件，市場有趕上車效應，不過新制上路後，未來新買進的預售不能換約，同時法人購置住宅採許可制，都導致非自用需求明顯退場，統計第三季平均預售揭露件數比起第二季減少約 3 成，也說明政策的確產生影響力。

統計顯示，今年預售揭露高峰出現在 6 月，當月揭露 1.4 萬件，有許多在市場上看預售猶豫的民眾，提前決定，不過 7 月剩 6615 件，8 月 7864 件，9 月 8692 件，從交易件數來看，也有觸底回穩的跡象，整體自用買盤穩定。

如以當前市況來看，曾敬德指出，目前預售案表現兩極，不是賣很快就是賣很久，個案表現跡象明顯，捷運站、重劃區、坪數與總價控制得宜的個案，較容易成為熱銷個案。

以區域表現來看，9 月預售案揭露件數最多的是桃園市，共揭露 1800 件，超越台中市的 1684 件與新北市的 1628 件，表現較悶的仍是台北市，揭露 211 件，主要台北市高單價與高總價的銷售速度放緩，單月成長較多的是台中市，較去年同期成長最多的則是高雄市的 960 件，推估可能與科技業投資確定後，市場買盤又重新回籠有關。