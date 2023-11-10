〈房產〉10月個人房地合一稅創今年單月新高 稅收王是桃園

根據財政部最新統計資料顯示，10 月全台個人房地合一稅收達 42.3 億元，創下今年以來的單月新高，年增率更高達 53%，一方面去年下半年房市交易清淡，一方面也反映下半年房市開始逐漸回溫，桃園市 10 月個人房地合一稅收 7.8 億元，成為 10 月的房地合一稅收王。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅從 2016 年上路以來，越來越多的交易可能都會適用到房地合一稅，加上 2.0 改革後拉長適用 35% 與 45% 稅率的時間，都會導致房地合一稅收增加，另外今年下半年房市交易狀況緩步回溫，也帶動稅收增加，民眾應該多利用重購退稅等方式節稅。

統計顯示，全台 10 月個人房地合一稅收 42.3 億元，是今年以來單月新高，年增率高達 53%，月增率也達 17%，以往的稅收王台中市，10 月稅收 7 億元，年增 28%，但月減 19%，10 月稅收王桃園市個人房地合一稅為 7.8 億元，年增達 1.41 倍且月增 1.4 倍，短期內的大幅暴增，可能與區域內大型土地或商用物業交易有關。

第三名則是新北市的 6.4 億元，年增達 63%，前 10 月個人房地合一稅收已達 306 億元，有機會挑戰去年的 382 億元。

曾敬德指出，過去一段時間房市累計相當漲幅，導致國人出售不動產時，獲利雖然豐厚但也可能要繳納不少稅金，近期甚至有案例，民眾透過虛報裝修費用方式，想要規避部分的房地合一稅收，但國稅局已經掌握民眾可能的逃漏稅方式，最後除了補稅外還被裁罰，建議民眾還是要透過合法方式聰明節稅。