〈房產〉天龍國加速更新 北市房屋拆除戶數抵過五都

根據內政部統計月報資料顯示，今年前三季拆除執照數量達到 4725 戶，年增率約 9%，若以區域來看，拆最多的是台北市，前三季拆除 1650 戶，已經是其他五都的總和，對比台北市目前危老核准量已達 884 件，政府也積極推動老宅改建，北市改建風潮仍持續不斷。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，相較北市以外有許多新興重劃區可供開發，台北市都市發展飽和，只能透過將舊建物打掉方式才能取得興建土地，所幸台北市的地價與房價較高，老舊建物的土地含金量高，具有整合開發的效益，加上中央與地方政府都積極推動都更與危老改建，因此北市統計也是拆照核准量最大的區域，光一個北市就抵過其他五都。

統計顯示，今年前三季全台核發拆照數量 4725 戶，年增約 9%，有機會挑戰全年 6000 戶，約從 2020 年開始每年核發的拆照數量就維持約 6000 戶，若以區域來看，今年前三季北市核發拆照 1650 戶，其餘五都共核發拆照 1673 戶，數量第二高的是新北市 677 戶，台中市則有 368 戶，主要還是其他區域都市不斷向外擴張，重劃區的興建開發成為主流，不像台北市需要小面積慢慢地整合。

曾敬德表示，台北市老宅改建時間是最好的催化劑，當住戶的房子越來越老，他們發現住家附近開始有鄰居在改建，也會增加參與的意願，而政府即使政策與程序上不斷改善，甚至給予較大方的容積獎勵，但最終還是要回到屋主與地主的共識上，不過近年北市危老遇到一些瓶頸，過去兩年造價大幅上揚，對於小面積開發成本增加更為明顯，目前已經出現零星推動不順的狀況。