〈房產〉新北今年億元級豪宅交易案激增57% 預售案單價突破百萬元

房仲業者統計，2023 年前三季新北破億豪宅有 22 筆，較去年同期 14 筆激增 57%，同時，板橋預售豪宅也表現也頗亮眼，今年板橋唯一的預售豪宅案「勝輝一邸」，高樓層戶成交總價約 1. 21 億元、單價 116 萬元，成為今年新北單價王。

台灣房屋板橋加盟店店東賴玉枝指出，豪宅案「勝輝一邸」預售案基地坐落於中山路一段上，旁邊就是「世界花園橋峰」、對面新北市政府及大遠百，也是近年新板特區稀有的百坪豪宅新案，吸引企業主、醫師等客層搶先在預售時購入，目前已揭露 4 筆預售交易，單價 112-116 萬元，是唯一新北市預售住宅破百萬的社區，也帶動周邊中古豪宅價格及買氣回穩。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，通常有億元預算的豪客，多著眼於台北市豪宅，不過台北豪宅路段率高、地價貴、豪宅稅高，且新豪宅單價動輒 150 萬元以上，相較起來板橋中古豪宅顯得更加親切務實，過去客層多為新北中小企業主購買自住，現在也吸引不少台北低調高資產族的目光。

而近兩年板橋交易最熱指標豪宅「世界花園橋峰」，8 月成交高樓層戶，總價 1.05 億元，拆除車位後每坪約 90.8 萬元，共 130.5 坪，是社區第五筆站上 9 字頭的交易，也是今年新北市總價億元以上成屋住宅中，單價最高的社區；另外豪宅「謙岳」，也在同月有新交易，中樓層成交 1.15 億元，每坪約 75.1 萬元，共 179 坪。

觀察「世界花園橋峰」近兩年成交單價，中低樓層大多落在 7 字頭，去年底，成交頂樓 36、37 樓的樓中樓戶，總價 1.16 億元、單價 95.7 萬元，不僅單價是社區新高之外，還創下歷年來新北市成屋豪宅交易單價歷史新高紀錄，也坐穩了板橋一哥的地位。不過有趣的是，今年 1 月也出現中間樓層以 5998 萬元成交，幾乎等於最新交易的半價入手。

第一建經研究中心副理張菱育分析，台北市豪宅門檻為 7000 萬元，新北市為 6000 萬元，若超過這總價門檻，目前限制貸款成數目前最多僅 4 成，若低於這總價的自用住宅，上限則可貸至 8 成，因此總價差一萬，貸款最多差 4 成，可貸資金多 2400 萬元，因此為了貸款考量，新北不少買方或社區都有 6000 萬元門檻。