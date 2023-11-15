美國經濟即將迎來金髮姑娘時刻 有利股市

美國經濟即將迎來「良性通膨」。美國勞工統計局周二 (14 日) 公布 10 月 CPI 同比下降 3.2%，核心 CPI 降至 4%，為 2 年多以來最低點。增幅都較預期放緩。

市場幾已肯定 Fed 已經結束升息周期，美股美債雙雙大漲。標普 500 指數周二收漲 1.9%，創 4 月底以來的最大單日漲幅，今年來漲幅已達 17%；10 年期美債殖利率落至 9 月底以來的最低水平，較上個月創下的 16 年新高大跌超過 50 個基點。

由於對不升息的預期逐漸升溫，美股美債資產 11 月以來持續走高。

期權市場也迎來一波看漲押注。根據期權分析機構 Trade Aler 的數據，看漲期權的數量超過看跌期權，期權價格上漲至 3 個半月以來的最大值。

同時，投資人們爭相回補之前的看跌期權，尤其是對利率敏感的科技股和成長型股票。

由此觀之，投資人猜測「金髮姑娘」效應將至。「金髮姑娘」效應是指經濟高速成長和低通膨並存時，經濟效益往往能夠最大化，政府可能會採取寬鬆的貨幣政策。

也就是說，接下來，美國經濟通膨將持續降溫，但不至於經濟衰退，利率將趨於停滯或下降，有利股市。

North Star 投資管理公司投資長庫比 (Eric Kuby) 表示：「對經濟衰退和通膨的普遍負面看法，給整體市場帶來了挑戰。」並補充指出，「現實面卻呈現個不同的故事。對於整個市場來說，這確實感覺像是一個『金髮姑娘』時刻。」

不過，也有一些投資人認為，現在判定對抗通膨之戰已經勝利還爲時尚早。

瑞銀全球財富管理資深美國經濟學家羅斯 (Brian Rose) 認為：「通膨仍然過高，勞動市場仍然過於緊張，Fed 無法宣布結束升息周期。」「除非數據突然轉向疲軟，否則這樣的公告可能至少需要再三個月的時間。」

還有一些觀點認為，Fed 可能會因在 2% 通膨目標下執行持續緊縮的貨幣政策，會導致經濟受損。

Harris 金融集團管理合夥人考克斯 (Jamie Cox) 表示：「Fed 現在的問題是，他們是否仍然相信，需要讓經濟放緩進入衰退，才能徹底克服通膨。」