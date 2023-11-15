〈台股盤前〉台股ADR強彈成電子股領頭羊 站穩萬七可期

台股加權指數昨 (14) 日上漲 76.42 點，成交值縮至 2698.15 億元，隨著美國公布 CPI 數據低於市場預期，美債殖利率跳水、美股四大指數和台股 ADR 全面彈升，有利中大型電子股買盤轉強，一舉站穩萬七大關可期。

三大法人昨日在集中市場全數呈現買超，合計買超 163.34 億元，為連 2 買，其中，外資買超 115.8 億元，投信買超 6.01 億元，自營商買超 41.53 億元。

美股方面，由於美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 數據意外全面下滑，CPI 年增 3.2%，核心 CPI 年增 4% 更創 2 年多來最低，投資人樂觀預期，聯準會 (Fed) 將不會進一步升息，使美債殖利率跳水。

美股四大指數連袂歡呼，道瓊指數上漲 489.83 點或 1.43%，收 34827.7 點；那斯達克指數上漲 326.64 點或 2.37%，收 14094.38 點；標普 500 指數上漲 84.15 點或 1.91%，收 4495.7 點；而費城半導體指數上漲 128.83 點或 3.62%，收 3685.57 點。

台股 ADR 全數強升，台積電 ADR(TSM-US) 上漲 2.58%；日月光 ADR(ASX-US) 大漲 4.04%；聯電 ADR(UMC-US) 上漲 2.13%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.84%。

台積電董事會通過，今年第三季現金股利 3.5 元，優於前一季的 3 元，等同台積電今年全年現金股利至少 13 元起跳。

中鋼 (2002-TW) 董事長翁朝棟表示，歐美鋼價上漲，帶動亞洲鋼市增溫，預期鋼市將於明年上半年重返上升軌道。

和碩 (4938-TW) 指出，與前四大資料中心客戶均有接觸，明年 AI 伺服器出貨已獲中大型客戶，車用方面同樣有新增客戶，明年車用營收估將達雙位數成長。

元大投顧指出，自 11 月初 Fed 主席鮑爾在 FOMC 會後釋出鴿派訊息，原本跌破萬六整數關卡的加權指數，迄今已急彈約半個月，並一口氣站上所有均線之上，不過，指數與月線、季線乖離擴大，17000 點上又有 6-7 月所形成的 M 頭反壓，因此，仍需提防短多可能面臨的修正風險。