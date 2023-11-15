〈美股盤後〉CPI報告注強心針 標普逼近4500大關 那指漲超2.3%退出修正區

15 個月以來最支持聯準會 (Fed) 鴿派的通膨數據出爐，多頭喜上眉梢，美債殖利率跳水，美元走低，美股主指週二 (14 日) 集體衝高，科技股高歌猛進，輝達創歷史新高，特斯拉怒漲超 6%。

標普一度升破關鍵 4,500 點大關，收於 4,495.70 點，創 4 月以來最佳日，那指收盤漲超 2.3%，僅花不到一個月就輕鬆退出修正區。

2 年期美債殖利率下跌 22 個基點至 4.82%，10 年期美債殖利率下跌 19 個基點至 4.44%。

數據方面，美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 數據意外全線下滑，CPI 年增 3.2%，低於分析師估計的 3.3%，核心 CPI 年增 4%，創 2 年多來最低，這意味通膨正在朝著正確的方向發展，投資人將繼續相信聯準會不會進一步升息。

有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文指出，新數據有助於讓投資人放心，聯準會可能不再升息。根據 CME FedWatch 工具，交易員認為這份報告降低聯準會 12 月升息的可能性，聯邦資金利率持穩在 5.25%-5.5% 的可能性為 99%，預計首次降息將在明年 5 月執行。

政經方面，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，美國通膨正在降溫，可能是至少 40 年來甚至更長時間以來最快的速度來降溫，而失業率僅有限上升。

聯準會理事傑佛森 (Philip Jefferson) 提到，在高通膨可能持續多久的情況下，聯準會官員可能需要採取更有力的行動來穩定通膨預期。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Michael Barr) 稱，通膨率為 3.2%，失業率為 3.9%，美國已擺脫疫情引發的經濟衰退，但聯準會抗通膨這項工作「還沒有完成。」

美國政府關門大限逼近，眾議院議長強升週二對確保通過兩階段「延續撥款」(CR) 提案，以防止政府關門的權宜融資措施表示樂觀。

評級機構穆迪上週將美國信用評級展望從「穩定」下調至」負面」，部分原因是對聯邦政府實施有效財政政策的能力表示懷疑，本週兩黨的談判正在展開。目前分析人士樂觀地認為本週五關門的機率為 40%，預計一些民主黨員會支持該措施。

國際能源總署 (IEA) 表示，儘管經濟狀況令人擔憂，但全球石油需求仍持續超出預期，該機構上調了 2023 年和 2024 年的需求成長預測。

地緣政治方面，中國國家領導人習近平將與美國總統拜登面對面會談，消息人士指出，兩國將宣布中國打擊芬太尼生產和出口的協議。白宮國家安全顧問蘇利文此前透露，兩國元首將討論加強溝通和管理競爭等問題，期望從峰會中獲得具體成果。

美股週二 (14 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 489.83 點，或 1.43%，收 34,827.7 點。

那斯達克指數上漲 326.64 點，或 2.37%，收 14,094.38 點。

標普 500 指數上漲 84.15 點，或 1.91%，收 4,495.7 點。

費城半導體指數上漲 128.83 點，或 3.62%，收 3,685.57 點。

NYSE FANG + 指數上漲 187.03 點，或 2.34%，收 8,174.19 點。

標普 11 大板塊全面攀高，房地產、公用事業和非必需消費品領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王連袂收高。Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.16%；Meta (META-US) 漲 2.16%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.43%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.98%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.65%。

道瓊成分股普遍收高。家得寶 (HD-US) 大漲 5.4%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大漲 4.56%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.68%；高盛 (GS-US) 上漲 3.61%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.35%。

費半成分股扶搖直上。高通 (QCOM-US) 上漲 2.83%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.13%；美光 (MU-US) 上漲 3.20%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.90%；AMD (AMD-US) 上漲 2.65%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.78%。

台股 ADR 全數強升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.58%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 4.04%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.84%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 上漲 2.13% 至每股 496.56 美元，登收盤歷史高位，創下自 2016 年以來最長連勝紀錄。 輝達將於 11 月 21 日發布第三季財報，在此之前，高盛樂觀預期輝達業績和財測，分析師重申對該股的買入評級和 605 美元的目標價。

特斯拉 (TSLA-US) 飆漲 6.12% 至每股 237.41 美元，特斯拉週二宣布中國區 Model 3 及 Model Y 後輪驅動版售價調漲。

亞馬遜 (AMZN-US) 勁揚 2.65% 至每股 146.37 美元。亞馬遜正在其遊戲部門裁員約 180 人，這至少是一周內的第二輪裁員，同時亞馬遜關閉 其 Crown Twitch 頻道，專注於為 Amazon Prime 會員提供遊戲。

家得寶 (HD-US) 大漲 5.40% 至每股 303.63 美元。家得寶公布最新財報，每股純益達 3.81 美元，營收達 377.1 億美元，同店銷售年減 3.1%，但仍優於華爾街預期。家得寶財務長 Richard McPhail 指出，這項財報與財測反映了今年「是家居修繕業務放緩的時期」

太陽能和電池儲存解決方案提供者阿特斯 (CSIQ-US) 收紅 2.91% 至每股 21.58 美元。阿特斯公布第三季度獲利和營收低於預期，原因是利率上升削弱了需求。

穆迪投資者服務公司將美國銀行、摩根大通和富國銀行 前景展望從「穩定」調整為「負面」，但銀行股強彈，美國銀行 (BAC-US) 勁揚超 5%，摩根大通 (JPM-US) 上升超 1.8%，富國銀行 (WFC-US) 漲超 3%。

Snap (SNAP-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 達成協議，Snapchat 用户可以直接從亞馬遜的 Snapchat 廣告中購買商品，兩家公司分別上漲 7.52% 和 2.65%。

經濟數據

美國 10 月 CPI 年增率報 3.2%，預期 3.3%，前值 3.7%

美國 10 月 CPI 月增率報 0.0%，預期 0.1%，前值 0.4%

美國 10 月核心 CPI 年增率報 4.0%，預期 4.1%，前值 4.1%

美國 10 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 10 月實質個人收入月增率報 - 0.1%，修正後前值 - 0.1%

華爾街分析

研究公司 Renaissance Macro 經濟學家 Neil Dutta 說：「隨著美國經濟的持續成長，通膨數據對股市來說是軟著陸涅槃場景。」

獨立顧問聯盟投資長 Chris Zaccarelli 研判：「經濟能否擺脫衰退仍有待觀察，但隨著人們開始預期聯準會不可能再升息，股市應會持續走高。」

Bolvin 財富管理集團總裁 Gina Bolvin 表示：「我們需要看到更多個月的疲軟通膨數據，但股債市場週二歡慶，為年底反彈做好充分準備。」

Charles Schwab 董事總經理 Richard Flynn 指出：「通膨下降表明近期貨幣政策已發揮作用，軟著陸前景變得更清晰，這個好消息提高本輪周期中推遲進一步升息的可能性，無論如何，這都是聯準會所樂見的。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主