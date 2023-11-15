瑞基拓展非人病市場效益顯現 明年營運正面看待

檢測試劑廠瑞基 (4171-TW) 今年積極強化非人病市場，其中伴侶動物市場前三季業績顯著成長，展望明年，公司預期，隨著非人病市場成效逐步顯現，同時規劃相關行銷活動以及拓展新市場，有望對營運帶來正面效益。

瑞基拓展非人病市場已逐步看到成效，尤其伴侶動物市場今年前三季營收年增 35.96%，旗下 POCKIT Central 伴侶動物檢測套組已導入台灣 175 家動物醫院。

新市場應用方面，瑞基開發的 SATLite 2.0 大幅改善 NGS(次世代定序) 文庫製備流程，以往全程由人工操作的繁複流程簡化成由自動化儀器來完成，SATLite 2.0 不僅大幅降低人為失誤風險，在全自動的設計下，更節省大量人力，提升實驗效率。

除了完成新市場產品開發外，瑞基近期重整各大國際市場，目前東南亞營收比重占 42.66%、南美非占 20.95%、東北亞占 15.20%。此外，也針對現有產品開拓新應用，發展新商業模式。

展望明年，瑞基表示，非人病市場拓展成效漸顯，瑞基也加速新市場的產品佈局，積極規劃相應行銷活動，包含偵查科技與鑑識科學研討會產品論文發表、旗下儀器展示於台灣醫療科技展等，可望對公司帶來正面效益。

瑞基第三季稅後虧損 2473 萬元，虧損較前一季收斂、較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.43 元；前三季稅後虧損 1.08 億元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 1.88 元。