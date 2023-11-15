〈台股盤前要聞〉台積電調高股利、鴻海樂看AI伺服器 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台積電昨 (14) 日召開董事會，上調季配息金額，核准今年第三季現金股利 3.5 元，優於前一季的 3 元；鴻海董事長劉揚偉昨 (14) 日表示，對明年資通訊展望，保持較中性看法，電動車、伺服器則是相對看好的二大產品。以下是今 (15) 日必看重要財經新聞。

台積電調高股利 Q3 季配息上調至 3.5 元、明年 3/18 除息

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (14) 日召開董事會，上調季配息金額，核准今年第三季現金股利 3.5 元，優於前一季的 3 元，預計明年 3 月 18 日除息。此次上調股利後，等同台積電今年全年現金股利至少 13 元起跳。閱讀全文...

鴻海劉揚偉：明年資通訊展望中性 電動車、AI 伺服器動能佳

鴻海 (2317-TW) 劉揚偉昨 (14) 日表示，明年最需要觀察的影響因素是貨幣政策、通膨以及政經局勢，加上全球經濟成長預期將減緩，所以對明年資通訊展望，會保持較中性看法，電動車、伺服器則是相對看好的二大產品。閱讀全文...

中鋼翁朝棟：鋼市明年上半年重返上升軌道

台灣鋼鐵工業同業公會理事長、中鋼 (2002-TW) 董事長翁朝棟昨 (14) 日出席公會 60 周年活動時表示，歐美鋼價上漲帶動亞洲鋼市增溫，鋼市未來展望向好、預期明年上半年重返上升軌道。閱讀全文...

和碩明年 AI 伺服器助攻 看好車用營收雙位數成長

和碩 (4938-TW) 昨 (14) 日召開法說會，共同執行長鄧國彥指出，明年 AI 伺服器已斬獲中大型客戶，且與前四大資料中心客戶都有接觸。車用方面，鄧國彥表示 明年有新增客戶，可望帶動車用營收達雙位數成長。 閱讀全文...

台新金總座：股利成長樂觀以待 估明年台灣景氣「前低後高」

台新金 (2887-TW) 昨 (14) 日召開第三季法說會，總經理林維俊表示，在三大因素加持下，前 9 月獲利創新高，明年股利配發可望樂觀以待；對於明年展望，他認為，短期尚未看到利率下行跡象，可能落在明年下半年，預測台灣景氣是「前低後高」。閱讀全文...