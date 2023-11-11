〈美股盤後〉台積電ADR領費半飆逾4% 那指創5月來最佳 標普周線超1.2%

市場持續關注企業財報和聯準會消息，債市平靜推動股市走高，10 年期美債殖利率變化不大，美股週五 (10 日) 反攻向上，科技股領漲，微軟創下歷史新高，台積電 ADR 飆逾 6%。

那指收盤勁揚超 2%，創下 5 月以來最佳單日表現。標普走高逾 1.5%，收盤突破 4,400 點關鍵關卡和 100 日移動均線，本週漲幅超過 1.2%。

政經方面，聯準會主席鮑爾週四破滅降息希望，他在華盛頓特區舉行的國際貨幣基金活動上發表演說時表示，聯準會可能還有更多工作要做。

鮑爾重申：「聯準會致力於採取足夠嚴格的貨幣政策立場，以便隨著時間的推移將通膨率降至 2%。我們對已經達到這樣的立場沒有信心。如果進一步收緊政策是適當的，聯準會將毫不猶豫地升息。」

舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 週五表示，如果通膨進展停滯而經濟快速發展，央行可能需要再次升息。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週五釋出鴿派訊號表示，決策者無需進一步升息就可以令美國通膨率回落至目標水準。

其他央行消息，歐洲央行總裁拉加德週五表示，將存款利率維持在 4% 應足以抑制通膨，但官員們將在需要時考慮再次提高借貸成本。

地緣政治方面，美中兩國元首將於下週會晤，中國國家領導人習近平將於 11 月 14 日至 17 日赴美舉行美中元首會晤，屆時將與美國總統拜登面對面會談，討論話題包括貿易、台灣和處理緊張的美中關係等問題。

美股週五 (10 日) 四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 391.16 點，或 1.15%，收 34,283.1 點。

那斯達克指數上漲 276.66 點，或 2.05%，收 13,798.11 點。

標普 500 指數上漲 67.89 點，或 1.56%，收 4,415.24 點。

費城半導體指數下跌 139.40 點，或 4.04%，收 3,591.74 點。

NYSE FANG + 指數上漲 210.76 點，或 2.71%，收 8,000.01 點。

標普 11 大板塊全數回暖，資訊科技、通訊服務和非必需消費品領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲聲一片。Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.80%；Meta (META-US) 上漲 2.56%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.32%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.49%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.11%。

道瓊成分股逾半收高。開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.36%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.8%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.29%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.32%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.72%。

費半成分股氣勢如虹。高通 (QCOM-US) 漲 3.42%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.95%；美光 (MU-US) 上漲 2.43%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.25%；AMD (AMD-US) 上漲 4.49%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.74%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 大漲超 6%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.20%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.99%。

企業新聞

台積電 (TSM-US) 強升超 6% 至每股 97.44 美元，折溢價率 13.24%，換算價 630.73 元。台積電 10 月合併營收 2432 億新台幣，季增 34.8%，較去年同期增長 15.7% ，創下單月新高。

蘋果 (AAPL-US) 收紅超過 2% 至每股 186.40 美元。蘋果與美國司法部達成和解，將針對蘋果歧視求職者的罪名支付 2,500 萬美元和解金， 蘋果歧視求職者，在某些工作中更傾向於僱用移民工人，而不是美國公民和合法綠卡持有者。

基因測試公司 Illumina (ILMN-US) 重挫超 8% 至每股 98.37 美元。Illumina 連續第二季下調全年利潤預期。

Plug Power (PLUG-US) 跳水 40.47% 至每股 3.53 美元。生產燃料電池和氫氣設備，第三季每股虧損 0.47 美元，遜於華爾街預期，該公司警告一年內資金可能耗盡，使人們對公司持續經營的能力產生了重大懷疑。

輝達 (NVDA-US) 收紅 2.95% 至每股 483.35 美元。供應鏈人士透露，輝達現已開發出針對中國市場的最新改良版系列晶片：HGX H20、L20 PCle 及 L2 PCle。知情人士說，最新三款晶片是由 H100 改良而來，輝達最快將於 16 日之後公布，中國廠商最快將在這幾天拿到產品。

經濟數據

美國 11 月密大消費者信心指數初值報 60.4，預期 63.7，前值 63.8

華爾街分析

LPL Financial 首席技術策略師 Adam Turnquist 稱：「股市已經出現有意義的復甦，而賣超、穩健的獲利和殖利率大幅回落是主要因素。標普突破 4400 點將扭轉其先前下跌趨勢並登向更高位。」

Capital 財富規劃公司創始人兼投資長 Kevin Simpson 表示：「在預測利率方面，債市本身通常比股市聰明得多。聯準會不會很快降息。我們必須為更高利率一直維持到 2025 年初的市場做好準備」

高盛首席經濟學家 Hatzius 預測：「聯準會在 2024 年第四季前不會降息。估計聯準會升息週期對 GDP 成長的拖累主要發生在 2022 年和 2023 年初，美國經濟前景相當樂觀，通膨在未損害經濟的情況下下降了，實際可支配家庭收入的強勁成長將繼續提振消費者支出。」

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 研判：「：「近幾週，投資人對數據的情緒反應有所緩和，波動性顯著減少，預計若兩黨沒有達成支出協議，聯邦政府下週可能會關門。」

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