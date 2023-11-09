〈財報〉Novavax營收高於預期 準備明年擴大削減成本

新冠疫苗製造商 Novavax (NVAX-US) 周四 (9 日) 公布的第 3 季營收高於預期，得益於美國政府為幫助支付臨床試驗費用提供的撥款，並表示準備明年進一步削減成本。

該公司股價在周四盤前交易上漲超過 4%。

根據 LSEG 的數據，Novavax 當季營收為 1.87 億美元，低於去年同期的 7 億 3458 萬美元，但高於分析師預期的 1.585 億美元。

Novavax 執行長雅各布斯 (John Jacobs) 表示：「我們的確優化了美國的資助機會，這在年初是不確定的。」並補充說，政府已經縮短了利用這些資金的時間表。

這家總部位於馬里蘭州的生技公司表達了對其繼續經營能力的擔憂，並一直指望透過削減成本和改進新冠疫苗的商業銷售來幫助其維持生計。

Novavax 表示，第 3 季負債減少 1.28 億美元，並準備在 2024 年額外削減 3 億美元成本，以更能適應小於預期的新冠疫苗市場。

雅各布斯說：「我們和許多其他人原以為今年美國市場上會有 8000 萬至 1 億劑疫苗，但事實證明這個數字要小得多。」

該公司表示，預計 2023 年至 2024 年美國新冠疫苗市場將在 3000 萬劑至 5000 萬劑之間。

美國衛生與公眾服務部 (HHS) 發言人表示，截至 10 月 27 日，美國已有超過 1500 萬人接種升級版新冠疫苗，約占總人口的 4.5%，落後於去年的疫苗接種情況。

Novavax 表示，截至 9 月 30 日當季止，該公司擁有 6.66 億美元現金，高於 6 月底的 5.18 億美元。

該公司升級版新冠疫苗採用比競爭對手輝瑞 (PFE-US) 和 Moderna (MRNA-US) 的 mRNA 疫苗更傳統的技術，並於 10 月在美國獲得授權。Novavax 上月宣布，升級版疫苗已在 CVS 和 Rite Aid 等藥局販售。

Novavax 錯失了讓競爭對手受益的新冠疫苗意外之財，因為在疫情肆虐期間，製造問題延後了其批准申請。

其股價去年暴跌 93%，今年下跌約 34%。

該公司表示，預計透過裁員等一系列削減成本舉措，將年度研究和商業費用比去年減少 20% 至 25%。