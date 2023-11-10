〈台幣〉連4貶收32.352元 貶值9.4分 創近1個月最大貶幅

由於美國聯準會再度釋出偏鷹訊息，美債殖利率反彈，新台幣今 (10) 日收在 32.352 元，貶值 9.4 分，貶幅 0.29%，不僅連 4 貶，貶幅也創近 1 個月新高。

非美貨幣齊轉弱，而中央銀行總裁楊金龍最新表態，新台幣下檔沒有「楊金龍防線」，而是會觀察其他貨幣走勢；法人認為，若匯市偏弱，不排除短期仍會使股市承受一定程度的壓力。

新台幣今日以 32.28 元開出，終場收在 32.352 元，貶值 9.4 分，台北外匯經紀公司成交值 8.09 億美元，全日高低價差 9.8 分，最低見 32.378 元。

而主要亞幣多數走弱，泰銖和馬來幣貶 0.3% 上下，韓元貶逾 0.2%，人民幣和日圓也處在小貶態勢，港幣和新幣橫盤整理。

元大投顧指出，聯準會主席鮑爾在 11 月 9 日的 IMF 上發表談話，主要傳達三點訊息，包括 (1) 聯準會沒有信心現在的緊縮足夠讓通膨回到 2%，(2) 若需要，聯準會將毫不猶豫升息，(3) 殖利率急速拉升不能忽視，在意此現象是否持續。

亦即，聯準會將令金融狀況維持在「有點緊又不會太緊」的狀態，只是有條件的暫停升息，保留進一步升息的可能性，後續影響全球匯市動態。