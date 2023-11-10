〈美股盤後〉鮑爾鷹風陣陣 2年期美債殖利率升破5% 標普止步連8紅

投資人持續消化迪士尼等新一批企業財報，美債殖利率大幅上漲令投資人感到不安，美股週四 (9 日) 早盤狹幅震盪，隨著聯準會 (Fed) 主席鮑爾在尾盤掀起「鷹風陣陣」，美股主指聞訊嚇黑，特斯拉慘摔逾 5%，道瓊收跌逾 220 點，標普挫超 0.8%，揮別連續 8 日升勢。

由於 240 億美元的 30 年期公債拍賣疲弱，2 年期美債殖利率上漲 8 個基點至約 5.01%，為 11 月 3 日以來首見。10 年期美債殖利率上漲 11 個基點至約 4.63%。

政經方面，聯準會鷹風襲來，鮑爾週四表示：「聯邦公開市場委員會 (FOMC) 致力於實現一種貨幣政策立場，這種立場具有足夠的限制性，可以隨著時間的推移將通膨率降至 2%，我們不相信我們已達到這樣的立場。」

儘管如此，鮑爾稱：「聯準會將持續謹慎行事，以應對被幾個月的良好數據誤導的風險，以及過度緊縮的風險。如果合適，聯準會將毫不猶豫地升息。」

同日，聯準會理事鮑曼亦釋出「鷹訊」稱，她預計 FOMC 有必要繼續多次升息，以使通膨率回落至 2% 目標。

市場基本上相信聯準會完成本輪升息循環。根據 CME FedWatch 工具，交易員認為 FOMC 在 12 月 12 日至 13 日的會議上升息的機率不到 10%，預計聯準會將於明年開始降息，時間點可能落在 6 月左右。

此外，美國政府關門大限 (11 月 18 日) 逼近，眾議院新任議長強生僅有不到一週的時間進行開局之戰，但強生尚未向共和黨高層表明他將採取何種融資途徑，無論是公開的還是私下的，如果國會到下週五之間不採取行動，政府關門的可能性就會增加，並進一步暴露內部分歧。

地緣政治方面，美國政府表示，以色列同意由即日起，基於人道理由，每日在加薩北部暫停軍事行動 4 小時，以便運送人道物資及讓平民離開，白宮形容這是朝著正確方向邁出的一步。以色列總理納坦雅胡發布聲明中重申，如果不釋放哈瑪斯扣押的人質，就不會「停火。」

美股週四 (9 日) 四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 220.33 點，或 0.65%，收 33,891.94 點。

那斯達克指數下跌 128.97 點，或 0.94%，收 13,521.45 點。

標普 500 指數下跌 35.43 點，或 0.81%，收 4,347.35 點。

費城半導體指數下跌 20.34 點，或 0.59%，收 3,452.34 點。

NYSE FANG + 指數下跌 64.76 點，或 0.82%，收 7,789.25 點。

標普 11 大板塊全數下殺，醫療保健領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王疲弱。Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.21%；Meta (META-US) 上漲 0.24%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.26%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.69%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.04%。

道瓊成分股逾半收黑。安進 (AMGN-US) 下跌 3.37%；家得寶 (HD-US) 下跌 2.72%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.62%；Nike (NKE-US) 下跌 2.18%；迪士尼 (DIS-US) 大漲 6.91%。

費半成分股普遍走低。高通 (QCOM-US) 漲 0.03%；輝達 (NVDA-US) 上漲 0.83%；美光 (MU-US) 上漲 1.78%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.73%；AMD (AMD-US) 跌 0.09%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.34%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.41%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.76%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.94%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.11%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 重挫 5.46% 至每股 209.98 美元，創三週最大單日跌幅。美國聯合汽車工會 (UAW) 罷工奏效，預示下次罷工特斯拉恐成箭靶。此外，滙豐銀行開始給予特斯拉「減持」評級並將目標價定為每股 146 美元。分析師指出，特斯拉雄心勃勃的目標是到 2030 年實現 2,000 萬輛交車量，這是一項重大的中期挑戰，滿足如此苛刻的目標可能會進一步加劇公司資源的緊張。

輝達 (NVDA-US) 收紅 0.81% 至每股 469.50 美元。外傳輝達 (Nvidia) 為應對美國政府禁止先進晶片出口至中國的限制政策，最快於 11 月 16 日推出三款新晶片，分別是 HGX H20、L20 PCIe 及 L2 PCIe。

維珍銀河 (SPCE-US) 暴跌 19.23% 至每股 1.86 美元。維珍銀河計劃明年中期暫停太空飛行業務，目的是集中力量開發公司寄予厚望的新一代 Delta class 太空船，還解雇約 185 名員工，約佔員工總數的 18%，以降低成本並策略性重新調整資源。

迪士尼 (DIS-US) 強升 6.91% 至每股 90.34 美元，創 2020 年 12 月來最佳單日表現。迪士尼最新財報獲利超出預期，主要歸功於獲利超出預期，部分歸功於 ESPN + 獲利和主題樂園的持續成長，但廣告收入的下降令營收承壓。

由於《Barbie 芭比》和《奧本海默》電影大獲成功，AMC Entertainment 第三季營收超出預期。然而，AMC Entertainment (AMC-US) 宣布將按市價發行並出售總額高達 3.5 億美元的 A 類普通股後，其股價閃崩 13.68% 至每股 8.71 美元。

蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.26% 至每股 182.41 美元。蘋果在與歐盟的稅收法律戰中失利，可能被迫支付 140 億美元的稅金。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 21.7 萬，預期 21.5 萬，修正後前值 22.0 萬

美國上週續領失業金人數報 183.4 萬，預期 182 萬，修正後前值 181.2 萬

華爾街分析

Annex 財富管理公司首席經濟學家 Brian Jacobsen 點評：「聯準會可能不希望 10 年期美債殖利率遠高於 5%，但也不希望它遠低於 4.5%，他們的基調可能會隨著利率的變化而調整，使其保持在這個範圍內。」

Evercore ISI 分析師 Krishna Guha 說：「鮑爾鷹派言論可能會被合理地解讀為試圖反對進一步寬鬆的金融狀況，抑制降息預期，並在需要時保留進一步升息的選項。」

LPL Financial 分析師 Jeffrey Roach 表示：「鮑爾警告投資人不要被前幾個月良好數據的假象所誤導，市場感到緊張。儘管如此，在下週通膨數據公布之前，殖利率有望下降，這應該會讓市場感到些許寬慰，因為總體數據可能呈現疲軟。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主