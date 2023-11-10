偉訓接單暢旺 明年營收估雙位數成長 衝百億元新高

電源及機殼廠偉訓 (3032-TW) 表示，明年受惠電競機箱、電源以及雲端機櫃都有拿下大單，加上自有品牌市佔率提升、子公司富驊同步成長，法人看好，明年集團營收將有雙位數成長、突破百億元，毛利率則可持穩 20% 以上。

偉訓第三季稅後純益 1.81 億元，年增 81%，每股純益 1.62 元，創同期新高；前三季稅後純益 5.85 億元、每股純益 4.22 元，也是同期最佳，更賺贏去年一整年；公司看好，第四季營運可望向上，來到今年次高。偉訓前 10 月營收 67.93 億元，年增 28.8%。

展望明年，偉訓表示，機箱除了拿到全球桌上型電腦銷量重量級客戶中高階電競機種的機箱訂單外，明年歐美客戶雲端機櫃出貨也將顯著增長，且因機櫃毛利率較佳，有助提升獲利表現。

電源產品方面，偉訓表示，今年電源事業營收估成長 2 倍，明年則有國內電腦品牌的電競電源代工大單，主要供應小尺寸、大瓦數與低噪音產品，預計明年電競電源業績將有雙位數的增幅。

此外，偉訓自有電競品牌 COUGAR 目前市佔率也穩定攀升，明年也將推出新款電競椅、電競機箱產品，公司看好，在 COUGAR 創新能力及消費者品牌認同度不斷增強的情況下，自有品牌明年也會有雙位數成長。

此外，偉訓子公司富驊 (5465-TW) 也打進中國電動車龍頭，供應電池包外殼，以及供應陸系大廠充電樁的電源，將帶動富驊營運表現。以偉訓集團營收比重來看，目前伺服器約 3 成、電競自有品牌 2 成、電競代工 5 成 (電源 3 成、機箱 / 機殼 2 成)。