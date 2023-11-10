永續金融先行者聯盟首年成果豐 綠色採購總額近15億元

金管會號召 5 家金控成立永續金融先行者聯盟，中信金 (2891-TW) 今年擔任輪值主席，今 (10) 日舉辦首屆成果發表會，據統計，去 (2022) 年綠色採購總金額將近新台幣 15 億元，較前一年成長 67%，透過投融資實際投入前瞻戰略經濟活動及國發會 2050 淨零排放路徑之關鍵戰略產業總金額超過 5800 億元。

金管會主委黃天牧親自出席致詞，他強調，金融市場最重要的資本就是信任，這需要靠金融機構一起經營出來，必須從領導、文化、社會溝通與承擔的責任，去顯現這個金融機構是值得被信任的，因此，財務業務合規合法、有做好風控內控是可以得到信任，但可以做得更好。

黃天牧引述《大失衡》(The Raging 2020s) 一書，他提及作者羅斯說「全球數十億人口是被企業治理，而不是國家」，作者期待企業要承擔更多公共責任。黃天牧同時肯定五家金控推動先行者聯盟，並在永續金融議題上提供了更多的公共財，也承擔了更多社會的期待跟角色，值得被大家有更多的信任。

中信金總經理陳佳文分享首年先行者聯盟成果，去年綠色採購總金額近新台幣 15 億元，較前一年成長 67%，透過投融資實際投入前瞻戰略經濟活動及國發會 2050 淨零排放路徑之關鍵戰略產業總金額超過 5800 億元，較前一年成長 24%。

陳佳文表示，先行者聯盟成員致力透過永續個人金融等面向，去年共推出 7 項新永續應用分析工具。

先行者聯盟成員分別為中信金、元大金、玉山金、第一金及國泰金。國泰金總經理李長庚致詞時指出，8 年以來綠色採購總額已超過 27 億元、近 3 年在地採購比例超過 95%，降低採購運輸過程的碳排放，並連續 13 年獲台北市政府「綠色採購績優企業」殊榮。