中福前董座批新團隊 為私利毀租約斷營收來源

中福自去年八月經營權變天之後營運狀況極為慘澹，該年虧損達 3 億為史上之最，今年至今單月營收僅剩 60 餘萬，全年衰退幅度達 34%。新任董事長陳建、總經理陸榮木等人入主後，先是片面終止前董事長黃立中時期簽下的廠房租約，導致公司每個月損失 500 萬營業收入，甚至為此大舉興訟，指控廠房遭違法拆除。

黃立中九日發出聲明，還原廠房出租案始末，並對陳建等人指控提出反駁。

黃立中表示，中福自退出紡織業之後，主要營收來源即為中壢廠房即租金收入，過去十餘年來相當穩定。近年來由於廠房老舊，出租越來越困難。他任職中福董事長期間評估計畫性地讓中福公司完成轉型，或是將現有廠房重建，但廠區土地廣達 2.1 萬坪、廠房建物面積近 1 萬坪，成本高昂。

當時中福公司帳上現金僅並不足以支付這筆開銷。為了家族產業與公司利益，身兼中福與福興董事長的黃立中不惜自掏腰包。109 年 12 月，他先找來第三方公司鑑價，評估福興的資產價值，再從自己的口袋中拿錢出來，買下福興 51% 的股權。這筆錢加上原本的公司現金，足以讓中福開始規劃後續轉型，或籌備廠房重建工程。

籌備工作還在進行，111 年 3 月，擁有先進數位車牌與新能源核心技術的力歐公司，計畫要在中壢地區長期發展。中福廠區優異的地理位置與方正廣大的使用空間十分切合需求，提出一張為期二十年、每月租金 500 萬的地上權租約。

根據合約內容，力歐將根據其需求重建廠房，相關建設費用將會由力歐全額負擔。條件是前半年拆除期間不需任何租金，第七個月到第二十四個月興建期間也只收六分之一租金。

對中福來說，能將廠房租給前景看好、又擁有先進技術的的綠能供應商，對方還願意全額負擔重建費用，這樣的客戶當然求之不得，短期的租金減免條件也完全符合業界常規。雙方在第三方公證下完成租約，並依合意內容如期展開工程。

只是一樁原本能為中福公司挹注大筆營收與資產升級的租約合作案，在陳建、陸榮木等人奪取經營權之後完全變了調。黃立中指出，陳、陸二人先是在入主第一天即不分由說毀棄與力歐合約，用粗暴方式強制暫停工程，爾後更不惜動用大筆公司資金興訟，對中福公司與股東利益造成嚴重損害，更可能導致中福背負違約責任。

金融顧問公司 TEJ 集團在專欄文章《中福下市危機 (下)：土地資產價值連城，經營權之爭愈演愈烈！》中指出，中福新任經營層沈浸於與前董事長的爭鬥，沒有專心經營公司。顯然土地資產是其中關鍵。

一位熟悉中福內情的業界人士觀察，新團隊入主的目的就是要動用甚至變賣中福價值數十億的土地，所以寧可犧牲每個月 500 萬的租金收入，也不可能執行與力歐長達 20 年的租約。

黃立中強調，無論福興股權交易案或力歐廠房出租案，都是他在任期間為了公司正向發展，合法行使董事長職權所做出符合公司利益的決定。身為中福大股東，他再次呼籲現任經營團隊回歸本業，以股東利益為念，切莫再為了私人利益任意毀損公司、客戶與股東三方權益。