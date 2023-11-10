〈房產〉南二都新宅越買越小 預售成交價兩年漲幅達3成

台南市、高雄市近年預售價格快速增長，台南市今年成交均價每坪 34 萬元，與二年前相比增加 32.3%，高雄市今年預售均價 34.1 萬元，二年成長 27.7%，因為房價增加拉高購屋門檻，出現越買越小的趨勢，如台南市二年前買 4 房占整體 15.3%，今年只剩 5.9%，兩都今年成交主力都是 2 房，高雄市超過 50% 成交的預售屋是 2 房。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，以往買小房、住小房是北部專利，然而南二都因科技業南漂，產業帶動房市效果強，房價被資金潮及議題推升，以致買方總價考量下，能買的空間越來越限縮。

依實價資料，統計台南市及高雄市二年來預售成交單價及格局佔比，二都在二年前平均預售成交單價都還在 2 字頭，今年已來到 3 字頭，房價有感成長；格局佔比的部分，南二都成交主力都是二房及三房，台南市二房佔 47.1%、三房佔 44.5%，兩種房型就占整體 91.6%，四房占比從二年前 15.3% 大幅下降至今年僅剩 5.9%，一房的占比幾乎沒有變動，今年占整體 2.5%，至於高雄市二房即占 56.4%，與台南市不同，高雄市三房占比不算高、約 26.1%，但一房佔比有 12.6%、突破 1 成，整體而言，高雄市成交預售屋往更小坪數的格局擴增。

住商不動產台南安南加盟店店長張家豪指出，台南市過去成交主力是透天，但這幾年來土地價格及建築成本都上漲，透天總價過高，一般自用買方難以負擔，且建商推案也逐漸以大樓型社區為主，新案價格連年上升，買方無力購買大坪數，購屋空間只能縮小，目前市場主流為 2+1 房，適合一般小家庭或新婚族群，總價帶較低，空間上也較有彈性。

觀察全台推案房型，除了豪宅物件，幾乎都集中於 2-3 房，南二都也不例外，郎美囡表示，影響推案主力坪數，除了土地及建築成本外，少子化及不婚的社會現象調整家庭結構，三代同堂越來越少，小家庭、頂客族越來越多，無論新屋或中古，2-3 房的銷售速度較快，未來轉售也容易有買方接手，因此成為房市主力。