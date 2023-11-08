〈房產〉北市低總價房漲勢兇 3000萬以下房屋十年單價漲28%

台北房價節節攀升，為控制總價，縮小房屋坪數已成普遍現象，在台北市不同總價帶的房屋，平均單價漲幅和房屋坪數減少幅度卻大有不同。房仲業者盤點近 10 年來台北市房屋平均單價、平均坪數和平均總價三者的變化，發現「3000 萬元以下」總價區間的房屋平均單價，近 10 年間每坪增加 16.2 萬元，飆漲 28.4%、漲幅最劇烈。

房仲業者盤點並分為「3000 萬元以下」、「3000 萬 - 7000 萬元」和「7000 萬 - 10000 萬元」三個總價帶區間進行比對，發現總價帶越低的房屋，平均單價漲幅和平均坪數跌幅都更劇烈。

統計顯示，近 10 年來，台北三種總價帶房屋的平均總價都沒有明顯上漲在「7000 萬 - 10000 萬元」區間，平均總價 10 年間僅上漲 2.9%。「3000 萬 - 7000 萬元」和「3000 萬元以下」區間帶的房屋平均總價反而還下跌，分別下跌 0.7% 和 5.3%。

但以每坪單價來看，總價帶越低的房屋，平均單價漲越兇。「3000 萬元以下」總價區間的房屋平均單價，在近 10 年間每坪增加 16.2 萬元，飆漲 28.4%。然而總價帶越高的房屋，平均單價的漲幅卻越顯和緩。「3000 萬 - 7000 萬元」區間的房屋平均單價，10 年間每坪增加 8.4 萬元、漲幅為 11.2%；「7000 萬 - 10000 萬元」區間的房屋平均單價，則增加 3.7 萬元、漲幅 3.8%。

此外，總價帶越低的房屋，坪數縮水的現象也更為明顯。「3000 萬元以下」的房屋平均坪數，在近 10 年間減少了 9.9 坪，減幅高達 28.3%。「3000 萬 - 7000 萬元」總價區間的房屋則減少 6.7 坪，減幅 10.5%；至於「7000 萬 - 10000 萬元」區間的平均坪數甚至沒有減少，反而增加 1.1 坪，增幅 1.1%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，總價 3000 萬元以下的房屋，是台北市房市交易的主力價格帶，因此「3000 萬元以下」總價帶的房市交易相對熱絡，購屋需求穩定，帶動房價明顯上漲；再加上過往單價較低，使得漲幅相對較高。此外，觀察「3000 萬元以下」的平均總價在 10 年間不進反退，顯示建商在房價持續攀高的情況下，為維持絕大多數民眾能夠買得起的總價，不斷縮減房屋坪數，推出低總價的小宅產品因應之。因此台北市「3000 萬元以下」總價帶的房屋，平均單價的漲幅和平均坪數的跌幅，都比其他兩個總價帶的數據來得更為劇烈。

陳金萍也指出，雖然「3000 萬元以下」總價帶房屋的平均單價於近 10 年間漲幅最高，但在三種總價帶區間中，其房屋平均單價仍屬相對低者。未來若房價上漲趨勢不變，台北市「3000 萬元以下」總價帶的房屋，仍有可能進一步出現單價高漲、坪數續縮的狀況。