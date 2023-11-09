〈房產〉租金漲勢未改變 連續3個月房租指數年增率超過2%

根據主計處資料顯示，房租指數 10 月年增率達 2.2%，雖然 6-7 月房租年增率跌破 2%，不過之後的 3 個月房租指數年增率又回升到 2% 以上，顯示房租緩步上漲趨勢仍未出現改變，在高房價影響下，跨不過購屋門檻的民眾，可能還是選擇以租代買，加上通膨等因素也對房市形成支撐。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，租金指數目前仍未見到回頭趨勢，可能要去探究背後的供需是否失衡，另外一方面房價上漲後，新房屋的屋主也會希望租金反映房價，另外五次升息過後，現在購屋貸款的資金成本最低為 2.06%，不像之前房貸利率 1.3% 多的低利時，市場會有租不如買的預期，加上高房價的第一桶金也是個門檻，有許多因素對於房租都形成支撐。

根據統計，全國的房租指數 10 月為 104.56，年增率達到 2.2%，不過區域間落差頗為明顯，北部地區可能房租基期較高，從 4 月開始房租指數年增率都不到 2%，10 月房租指數年增率北部為 1.8%，但中部地區的 10 月房租指數年增率則高達 3.4%，租金漲勢有加速的態勢，去年整年房租指數中部地區為 1.52%，漲幅最高的則是東部地區的 3.79%，顯示這波租金上揚已經不是集中在人口密集的北部地區，反而是大台北以外的區域補漲趨勢明顯。

曾敬德表示，雖然統計租金指數漲不停，但政府也積極推動租金補貼，民眾可以多利用政府美意，降低每月的居住負擔，並多存一些資金，日後順利購屋。