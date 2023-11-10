IKKA-KY發動雙成長引擎 將出貨北美、拚切入Sony電動車鏈

汽車零組件廠 IKKA-KY(2250-TW) 今 (10) 日表示，電子駐車系統 (EPB) 明年上半年將出貨北美，同時，子公司有機會取得多家日系電動車零組件訂單，包括 Sony EV 電動車，業績動能正持續升溫。

IKKA 主要客戶為日本豐田 (TOYOTA)，隨著豐田出貨強勁，IKKA 第三季毛利率達 20.9%，創單季新高，每股純益 (EPS)2.17 元，創 10 個季度來高點，IKKA 樂觀預期，第四季可望延續第三季的獲利表現。

IKKA 表示，日前接獲日本車廠提出要求 EPB 擴產並出貨美國，以解決目前汽車供應鏈短缺問題，因此，自 2024 年起，EPB 系統的銷售量可望因拓及美國市場而進一步增長。

另一方面，IKKA 2022 年收購的日本 Sol-plus，長期以來是日本 SONY 優質供應商，隨著 Sol-plus 於汽車市場與電動車零組件發展有成，持續交貨電動車馬達核心零配件，目前正與 Sony EV 電動車部門積極互動，有望參與其電動車的量產計畫。

展望後市，IKKA 看好，明年可望受惠 EPB 美國市場出貨，緊接著 2025 年則因應名古屋工廠產能提升，與日本汽車廠共同開發的電動車零件也將投入生產，持續挹注營運成長動能。