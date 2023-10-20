〈瑞昱法說〉明年PC有兩大換機動能 車用再迎第二波成長

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (20) 日召開法說會，發言人黃依瑋表示，微軟已宣布將在 2025 年終止支援 Win10，加上疫情間購買的筆電也進入更新週期，將是明年 PC 換機潮兩大動能，另外在車用領域，預期未來 2-5 年包括 Wi-Fi 7、Audio DSP 等都會陸續導入汽車中，是第二波車用業績成長動能。

展望明年全球 PC 出貨量，黃依瑋認為，大部分 PC 客戶今年經歷艱難的一年後，預期明年會恢復成長，尤其看好疫情間增購的筆電進入更新週期、微軟停止支援 Win10 以及 AI PC 準備問世。

尤其微軟過往每 3 年升級一次系統，不過，Win10 在 2015 年 7 月問世，至今仍是使用佔比最高的系統，佔比高達 75%，Win 11 則直到去年 10 月才發布，此次更新周期長達 6 年，微軟也已宣布 2025 年 10 月結束支援 Win10，因此明年隨著 Win10 退場，將有助帶動企業端換機。

瑞昱在 PC 產業掌握的整體潛在市場 (TAM) 也不斷增加，目前 PC 領域晶片就包括 Audio Codec、Card Reader、USB HUB、乙太網、藍芽、Display、Video 等領域，至少有 10 項以上瑞昱的產品，預期隨著 PC 規格升級、應用擴張，TAM 將持續增加，瑞昱機會也跟著提升。

車用領域方面，黃依瑋強調，車用領域是重要且必要的長期投資，第一波車用乙太網與交換器，已超越公司預期，至今已有近 5 年的生產經驗，每年增長速度遠超過營收成長的平均水準。

瑞昱也持續專注車載網路解決方案，且因其過去成功經驗，已經引來汽車原廠與一線供應商對公司其他解決方案的關注，看好未來兩到五年如 W-Fi 7、Audio DSP 等都會陸續進入汽車供應鏈，是第二波汽車成長動能，明年車用業績也會保持比公司平均成長率顯著成長。