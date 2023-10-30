環旭電子衝刺車用 完成收購泰科汽車無線股權

私募基金 Phi Capital (卓毅資本) 與封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 旗下環旭電子 (601231-CN) 今 (30) 日宣布，完成收購泰科電子有限公司 (TE Connectivity) 的汽車無線業務，此項交易正式在 10 月 27 日完成股權交割。

雙方表示，此次收購案是台灣汽車產業科技變革下，企業與私募基金首度的跨界策略聯盟，同時也是環旭電子擴張規劃的重要里程碑。

環旭電子收購泰科的汽車無線業務為 Hirschmann Car Communication (Hirschmann)，後續將由現有管理團隊在環旭及 Phi Capital 挹注資源下繼續成長，此次併購除增進環旭電子的業務組合價值，強化在車聯網領域的布局外，Phi Capital 也在此樁汽車產業跨界整合中扮演關鍵參與角色。

Phi Capital 創始合夥人王勇祥表示，私募基金與企業之間的合作需要建立信任、互助互利，私募股權基金能夠成為產業發展的得力幫手，並提供與企業不同的技術和產業發展以外的觀點，尤其是在財務和營運方面，協助企業建立更全面的營運發展藍圖。

Phi Capital 會從「產業地圖」挑選具市場規模、成長潛力和技術門檻的投資標的，同時確保標的符合 Phi 可提供支援的資源，包括產業知識、上下游供應鏈關係和跨產業人才。同時，Phi 通過組建對的團隊，如業界領導企業、產業策略投資人和財務投資人，建立產業和資本生態圈，以集體力量完成投資案。

未來，環旭電子、Phi Capital 和 Hirschmann 將攜手合作，持續加強汽車電子領域的產品設計、技術實力及客戶關係，並積極探索新的機會和深化合作領域。