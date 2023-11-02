亞光車用鏡頭出貨高速成長 明年擴大資本支出

光學元件廠亞光 (3019-TW) 今年前三季營運下滑，前三季稅後純益年減 38%，但車用鏡頭可望受惠汽車電子化及電能化驅動，董事長賴以仁仍看好 2024 年營運成長，明年資本支出規劃約 6-8 億元，優於今年的 5 億元。

亞光前三季營收 130.02 億元，毛利率 18.09%，年減 1.23 個百分點，稅後純益 4.99 億元，年減 38.72%，每股純益 1.79 元。

賴以仁指出，今年前三季營運衰退，主要來自全球通膨、去庫存及經濟放緩的影響，但亞光車用鏡頭產品線仍是今年成長重點，供應美系客戶等等海外車廠的每月鏡頭出貨量，已由去年的 25 萬顆成長至今年的 50 萬顆，預估明年上看每月 80-100 萬顆，續呈現倍數成長。

賴以仁強調，今年第四季起，已觀察到測距儀及瞄準器等產品需求開始回溫。

依亞光統計，前三季產品結構來看，瞄準器占比 5%，雷射測距儀 8%，相機 10%，CIS 為 21%，光學元件 43%，光電爲 13%。其中瞄準器、雷射測距儀占比都較去年同期下滑，但歸類在光學元件的車用鏡頭方面，占比則由 2022 年同期的 4% 提升至今年的 8%。賴以仁預估明年車用鏡頭出貨量，還會大幅成長。

同時，亞光也擴大菲律賓生產規模，已啟動新廠計畫，預計 2024 年底完工投產，將生產車用光學元件，並擴及電動車充電樁上鏡頭。

亞光前三季資本支出爲 4.1 億元，預估今年全年爲 5 億元，明年資本支出主要用於菲律賓新廠投資。

亞光指出，未來先進光學發展將與世界頂尖研究大學分拆 Myrias Optics Inc., 合作跨足 Metalens 領域；採直接奈米壓印 (NIL) 高折射率全無機材料技術，取代傳統半導體冗長蝕刻等製程，具快速、高效、低成本等優勢，實現製造 Metalens 最具競爭力技術。

而高折射率、可微調、耐高溫、耐候不易變質等材料特性，將可提高光學聚焦效率及 FOV，同時滿足各種高難度光學設計，並能維持 Metalens 產品高性能表現。