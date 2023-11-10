群翊Q3獲利再峰 前三季賺逾一股本登設備股獲利王

PCB 及載板乾製程設備廠群翊 (6664-TW) 今 (10) 日公布最新財報，第三季稅後純益 2.51 億元，創新高，前三季稅後純益達 6.09 億元，年增 21.63%，每股純益達 10.89 元，在已公布半年報的設備廠中，每股獲利超越牧德 (3563-TW) 的 9.01 元，成為設備廠獲利王。

群翊第三季營收 6.33 億元，毛利率 45.78%，季減 3.6 個百分點，年增 3.08 個百分點，稅後純益 2.51 億元，創新高，季增 14.59%，年增 16.65%，每股純益 4.42 元。

群翊前三季營收 18.04 億元，毛利率 47.64%，年減 1 個百分點，前三季稅後純益達 6.09 億元，年增 21.63%，每股純益達 10.89 元。

群翊董事長陳安順指出，目前楊梅廠經擴建後，生產效能已發揮到極致，訂單也排到明 (2024) 年第一季，但因大環境不確定性高，明年營收暫持平看待，但在群翊競爭優勢支持下，毛利率也希望維持今年走勢。

以群翊的設備應用別來看，IC 載板及先進封裝應用占 50% 最高，PCB 占 20%，光電及光學 20%，其他爲 10%，中國大陸 90% 的載板廠爲群翊客戶。

群翊原有在台擴廠的新規劃，但目前遭遇載板業市場需求不振，客戶端也延後新的擴廠計畫，陳安順說，公司也妍後原計畫的擴廠方案，也沒有市場籌資規劃。