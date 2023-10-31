〈致伸法說〉本季營收、獲利下滑 明年下半年車用新品放量 營運有望回升

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 今 (31) 日召開法說，展望後市，事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，三大產品線需求持續疲軟，第四季營收、獲利都將呈現年減，預期隨著車用客戶新產品明年下半年放量，營運有望回溫。

展望本季，蕭英怡指出，三大產品線沒看到需求產生，第四季營運可能會與第二季類似，單季營收年減雙位數；獲利則因去年同期高，也將較去年下滑，不過毛利率則有望持穩。

細分各產品線，資訊產品除了電競持續有急單湧入外，PC、印表機、多功能事務機需求並不強烈，資訊產品全年業績年減逾 20%；智慧生活產品除了消費性聲學產品需求薄弱外，因缺乏新產品、減少低毛利產品接單，估全年業績年減 30%。

車用物聯網方面，致伸表示，雖然車用客戶、B2B 警用相機持續成長，但受到專業聲學產品拖累，車用物聯網今年首次呈現負成長，看好 2025 年在車用新品放量下，將重回成長力道。

致伸持續強化視覺、聽覺、觸覺三感合一產品開發，其中，ADAS 包含美系電動車、新創公司外，也增加一家歐洲傳統車廠；AVAS 除了已拿下德國大廠訂單，明年第一季量產外，也將再加入一家歐洲傳統車廠，其產品預計 2025 年放量。另外，行車紀錄器最慢 2025 年會有 6 項產品上市。

致伸指出，雖然明年上半年能見度不高，不過看好陸續通過車用客戶認證，明年下半年營運有望開始回溫，加上相關產品都將逾 2025 年放量，營運同步看增。